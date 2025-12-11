Tenisista zdyskwalifikowany na... 20 lat. Bezlitosna kara
Francuz Quentin Folliot został przez Międzynarodową Agencję ds. Uczciwości w Tenisie (ITIA) zdyskwalifikowany na... 20 lat za 27 naruszeń programu antykorupcyjnego w tenisie, czyli udział w ustawianiu wyników meczów - poinformowano w czwartek.
Według ITIA 26-letni Folliot był centralną postacią siatki tenisistów działających w imieniu grupy zajmującej się ustawianiem wyników meczów. 26-letni Francuz jest szóstym zawodnikiem ukaranym w związku z tym procederem.
Zgodnie z danymi stowarzyszenia ATP, Folliot najwyżej dotarł do 488. miejsca w światowym rankingu, a na korcie zarobił 60 047 dolarów.
Francuz zaprzeczył 30 zarzutom dotyczącym 11 meczów rozegranych w latach 2022-2024, przy czym osiem było z jego udziałem. Po analizie zeznań i danych rzeczniczka antykorupcyjna ITIA Amani Khalifa podtrzymała 27 zarzutów.
W uzasadnieniu nałożonej kary Khalifa stwierdziła, że Folliot był „ramieniem grupy przestępczej”, który rekrutował innych zawodników i usiłował „zakorzenić korupcję w profesjonalnych rozgrywkach”.
Folliot został również ukarany grzywną w wysokości 70 tys. dolarów i zobowiązany do zwrotu zysku z procederu korupcyjnego o łącznej wartości ponad 44 tys. USD.
Na poczet całości kary został zaliczony czas tymczasowego zawieszenia, które nałożono na Francuza w maju 2024, co oznacza, że jego zakaz gry wygaśnie 16 maja 2044 roku, o ile wcześniej spłaci grzywny.