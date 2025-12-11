To nie będzie spacerek! Raków kontra Zrinjski - mecz, który może skończyć się sensacją?

Raków zmierza po awans do 1/8 finału



W tym sezonie Raków notuje historyczne wyniki w europejskich pucharach i jest już niemal pewny gry w fazie pucharowej Ligi Konferencji UEFA. Walczy jednak o miejsce w TOP 8 w tabeli na koniec tego etapu rozgrywek, co da mu bezpośredni awans do 1/8 finału.

Po 4 z 6 kolejek Medaliki z Częstochowy są na szóstym miejscu z dorobkiem ośmiu punktów. Wszystko zmierza w dobrym kierunku, jednak w czwartek 11 grudnia do swojego dorobku trzeba dopisać kolejne trzy oczka. Podobne plany mają rywale z Mostaru.

Zrinjski jeszcze bez gola na wyjeździe



Raków domowe mecze rozgrywa w Sosnowcu na stadionie ArcelorMittal Park i to tam przyjadą zawodnicy Zrinjskiego Mostaru. Do tej pory Bośniacy nie strzelili jeszcze gola na wyjeździe i chcą przełamać tę passę. Najpierw przegrali 0:1 z Mainz, a później aż 0:6 z Dynamem Kijów.

U siebie idzie im zdecydowanie lepiej. Na własnym obiekcie Zrinjski zdobył komplet punktów, pokonując 5:0 Lincoln oraz 2:1 Hacken. Spodziewamy się tego, że w Sosnowcu goście postawią na szczelną defensywę i poszukiwanie szans na gola w kontratakach oraz po stałych fragmentach gry. Podopiecznych Marka Papszuna czeka trudne zadanie, jeżeli chcą skruszyć bośniacki mur.

Czy to ostatnie tygodnie Marka Papszuna w Rakowie?



Wiele wskazuje na to, że to ostatnie tygodnie Marka Papszuna w roli trenera Rakowa. Łączony jest z przenosinami do Legii, a na jego miejsce ma przyjść Łukasz Tomczyk z Polonii Bytom. To może być udane pożegnanie z Częstochową, jeżeli Raków utrzyma wysokie miejsce w tabeli Ligi Konferencji.

Częstochowianie wygrali cztery ostatnie mecze o stawkę i mają szansę na zimowanie na pozycji lidera Ekstraklasy. Z meczu na mecz wyglądają coraz lepiej i dobrą dyspozycję chcą potwierdzić w czwartkowym starciu z Bośniakami.

Gdzie oglądać mecz Raków - Zrinjski?

Mecz Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar transmitowany będzie na antenach sportowych Polsatu, co jest doskonałą wiadomością dla kibiców. Z tej okazji przygotowano nie tylko transmisję meczu, ale też bogate studio eksperckie. Początek spotkania już w czwartek 11 grudnia o godzinie 21:00. Raków może wykonać kolejny krok w kierunku 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA.

Transmisja meczu Raków - Zrinjski w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

Polsat Sport