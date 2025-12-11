Siatkarze Trefla zgasili Skrę! Błędy pogrążyły bełchatowian

Spotkanie lepiej rozpoczęli gdańszczanie, którzy wygrali serię akcji i prowadzili 8:4. Skra szybko odrobiła straty (9:9) i gra na pewien czas się wyrównała. Gospodarze byli w premierowej partii skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali blokiem, ale kluczowa okazała się zagrywka. Trefl wygrał serię akcji od stanu 18:16 do 24:16, a Tobias Brand zaserwował trzy asy z rzędu. Zepsuty serwis gości ustalił wynik na 25:17.





Zobacz także: Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy 2025. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

Set numer dwa rozpoczął się po myśli gospodarzy, którzy po asie Piotra Orczyka prowadzili 5:1. Skra wyrównała (7:7), ale Trefl odpowiedział serią wygranych akcji (13:7). W ekipie gości dobrą zmianę dał Bartosz Krzysiek i bełchatowianie złapali kontakt (14:13). W końcówce odrobili straty - po punktowym bloku było 21:21, ale w kluczowych akcjach popełnili dwa błędy. Wykorzystali to siatkarze Trefla, a w ostatniej akcji Tobias Brand obił blok rywali (25:22). Skra była skuteczniejsza w ataku i lepiej przyjmowała, ale popełniła w tej partii aż jedenaście błędów własnych.

Trzecia odsłona przyniosła wyrównaną rywalizację obu zespołów, a wynik krążył wokół remisu (8:8, 16:16). Losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Przy stanie 21:21 goście popełnili błąd dotknięcia siatki, a później gospodarze dokończyli mecz. Punktowy blok, atak Piotra Orczyka i as serwisowy Tobiasa Branda przypieczętowały wygraną Trefla (25:21).



Skrót meczu Trefl - Skra:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Tobias Brand (13), Piotr Orczyk (13) – Trefl; Daniel Chitigoi (11), Michał Szalacha (10) – Skra. W statystykach największa różnica w asach serwisowych (8–2 dla Trefla) oraz w błędach własnych (Skra popełniła ich aż 27, przy 14 gospodarzy). MVP: Tobias Brand (9/22 = 41% skuteczności w ataku + 4 asy).

Energa Trefl Gdańsk – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:0 (25:17, 25:22, 25:21)

Trefl: Piotr Nowakowski, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk, Moustapha M'Baye, Joe Worsley, Tobias Brand – Voitto Koykka (libero) oraz Rafał Sobański, Damian Kogut, Damian Schulz. Trener: Mariusz Sordyl.

Skra: Bartłomiej Lemański, Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Michał Szalacha, Arkadiusz Żakieta, Daniel Chitigoi – Kamil Szymura (libero) oraz Maksym Kędzierski (libero), Zouheir El Graoui, Bartosz Krzysiek, Kamil Szymendera. Trener: Krzysztof Stelmach.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI