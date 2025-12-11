Walka o honor i punkty. Z pozoru łatwy rywal, ale... Czy Legia uniknie sensacji w starciu z Noah?

Legia wciąż bez zwycięstwa pod wodzą Inakiego Astiza



Kilka tygodni temu w Legii doszło do zmiany na stanowisku trenera pierwszej drużyny. Zwolniono Eduarda Iordanescu, a jego miejsce zajął asystent Inaki Astiz. Niestety pod wodzą hiszpańskiego trenera warszawianie jeszcze nie wygrali.

W międzyczasie odpadli z Pucharu Polski i wylądowali w strefie spadkowej Ekstraklasy. Tak źle nie było od lat i nie widać żadnych zapowiedzi, aby zła sytuacja miała się odwrócić.

To Noah jest wyżej w tabeli



Po 4. z 6. kolejek fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA to ormiańskie Noah jest wyżej w tabeli od Legii, co jest sporym zaskoczeniem. Zespół z Armenii zgromadził pięć punktów i zajmuje 23. miejsce, czyli gwarantujące grę w fazie pucharowej. Dla porównania Legia ma na koncie tylko trzy oczka i plasuje się na 28. pozycji.

Musi wygrać dwa pozostałe mecze, aby awansować do kolejnej fazy rozgrywek, ale nie będzie o to łatwo. To znaczna zmiana w porównaniu z poprzednim sezonem, gdy Legia była jednym z objawień europejskich pucharów i dotarła aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Wówczas przegrała dopiero z Chelsea, która następnie sięgnęła po trofeum.

Czy Legia w końcu wygra?



Legia Warszawa nie wygrała żadnego z dziewięciu ostatnich meczów o stawkę. Ostatni raz z trzech punktów cieszyła się 23 października, gdy wygrała na wyjeździe z Szachtarem Donieck. To już ponad 1,5 miesiąca bez smaku zwycięstwa. Z pewnością odbija się to na psychice piłkarzy.

Nie mogą pozwolić sobie na kolejne błędy. Strata punktów w Armenii może oznaczać pożegnanie się z Europą. Do tego warszawian czeka żmudna walka o utrzymanie w Ekstraklasie zamiast zapowiadanej walki o mistrzostwo kraju.

Trudno szukać pozytywów



W kontekście czwartkowego meczu Legii trudno szukać pozytywów. Zespół ma spore problemy zarówno w defensywie, jak i ofensywie. W kadrze brakuje strzelca, który byłby w stanie pociągnąć drużynę. Potwierdza to bilans bramkowy 3:5 po czterech kolejkach Ligi Konferencji UEFA.

Z pewnością inaczej wyobrażali to sobie kibice. Choć Legioniści pozostają nieznacznymi faworytami, to jednak o uniknięcie katastrofy nie będzie łatwo. Mecz Noah - Legia rozpocznie się w czwartek 11 grudnia o 18:45. Transmisja dostępna będzie na antenach sportowych Polsatu.

Noah - Legia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Noah - Legia Warszawa w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

Polsat Sport