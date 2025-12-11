Wisła traci Puchar Świata. Jest decyzja FIS!

Konkursy kobiet rozegrane były 5 i 6 grudnia. Podczas zawodów trybuny świeciły pustkami, a atmosfera była daleka od tej jaką znamy z zawodów mężczyzn, na których z resztą zasiadł komplet publiczności.

W związku z tym oraz ze stworzonym wcześniejszym konfliktem na linii PZN-FIS podjęto decyzję o przeniesieniu zawodów kobiet do pobliskiego Szczyrku. Ma to nastąpić od przyszłego sezonu.

Dlaczego, mimo słabej infrastruktury, FIS narzucił organizatorom zrobienie zawodów dla wszystkich na jednej skoczni? Ma to związek z integracją kalendarza Pucharu Świata kobiet i mężczyzn.

W związku z narastającą krytyką i brakiem publiczności na trybunach, szef zawodów Sandro Pertile zmienił zdanie i podjął decyzję o przeniesieniu zawodów kobiet do Szczyrku na normalny obiekt Skalite HS104. Termin nie jest jeszcze znany, choć mówi się o organizacji zawodów w czasie ferii zimowych, żeby frekwencja była zadowalająca.

W ostatnich zawodach kobiet rozegranych na skoczni imienia Adama Małysz w Wiśle triumfowały Norweżka Anna Odine Stroem i Słowenka Nika Prevc.

JZ, Polsat Sport