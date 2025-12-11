Wizyta MSiT w Paryżu. Tematem spotkania była organizacja igrzysk olimpijskich

"Umacniamy więzi między krajami!" - napisano na profilu ministerstwa. "Rozmawialiśmy o polsko-francuskiej współpracy na rzecz sportu. Dzięki traktatowi, podpisanemu przez rządy obu krajów w maju 2025 roku w Nancy, wzajemna przyjaźń może zyskać realną i trwałą strukturę także w obszarze sportu i turystyki" - przekazano, zaznaczając, że po IO w Paryżu aż trzy miliony Francuzów więcej zaczęło uprawiać sport.

Na profilu Francuskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego i Sportowego zaznaczono, że na czele polskiej delegacji stanął minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, a ponadto wiceminister Piotr Borys, Jan Emeryk Rościszewski, ambasador RP we Francji oraz były olimpijczyk, a obecnie doradca ministrów Robert Korzeniowski. Podano też, że spotkanie było częścią podpisanego w maju Traktatu Nancy, którego celem jest "zacieśnienie współpracy między Francją a Polską w dziedzinie sportu".

Podkreślono również, że podczas spotkania rozmawiano na temat sukcesu politycznego i organizacyjnego ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu oraz możliwości przyszłej współpracy wspierającej rozwój sportu w Polsce.