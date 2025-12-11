Wszystko jasne! Tam Ukraina zagra w barażach MŚ 2026

„Odpowiednia decyzja została podjęta dzisiaj przez Komitet Wykonawczy UAF. Rozważano kilka potencjalnych opcji w różnych krajach. Wybrany stadion był jednak optymalny w interesie reprezentacji Ukrainy. Po werdykcie Komitetu Wykonawczego, władze UAF otrzymały polecenie zawarcia umowy ze stadionem i poinformowania UEFA o zaakceptowanej opcji” - przekazano na stronie federacji.

Jak dodano, Estadio Ciudad de Valencia, który jest stadionem macierzystym lokalnego klubu piłkarskiego Levante, może pomieścić 26 354 widzów.

Półfinały barażowe są zaplanowane na 26 marca. Polska podejmie wówczas Albanię na PGE Narodowym w Warszawie. Finał odbędzie się pięć dni później.

Lepszy z pary Polska - Albania zagra w decydującym spotkaniu na wyjeździe. Jeżeli Szwecja pokona Ukrainę, to miejscem finału barażowego będzie Sztokholm (Solna).

Wiadomo również, że zwycięzca „polskiej” ścieżki barażowej trafi na mundialu 2026 do grupy F z Holandią, Japonią i Tunezją.

Ukraina z racji sytuacji politycznej i toczącej się na jej terenie wojny, wszystkie spotkania od ponad trzech lat rozgrywa poza granicami. W fazie grupowej eliminacji przyszłorocznego mundialu rywali podjęła kolejno we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie.

BS, PAP