Zalewski rozpętał burzę we Włoszech! Pikantne zdjęcie powodem konfliktu

Pod koniec października informowaliśmy o nieprzychylnym transparencie pod adresem Zalewskiego, który został zawieszony na jednym z rzymskich wiaduktów nieopodal Koloseum. Jego treść brzmiała "To, że byłeś szpiegiem, już wiedzieliśmy. Zalewski, zdrada przyjaciela nazywana jest hańbą".

Pierwotnie wydawało się, że chodzi o odejście Zalewskiego z Romy, który następnie zasilił szeregi Interu Mediolan, a teraz gra dla Atalanty. Po najnowszych doniesieniach medialnych, sprawa nabiera jednak drugiego dna.

Zalewski i Pallini nie potwierdzili oficjalnie, że stanowią parę, ale oboje niedawno udostępnili romantyczne zdjęcie z urodzin influencerki. Para obejmuje się i tonie w namiętnym pocałunku. Niedługo po publikacji tej fotografii zareagował były partner dziewczyny, który udostępnił fragment prywatnej rozmowy z Zalewskim.

"Dziękuję ci, jesteś moim prawdziwym bratem" - napisał Polak. "Zawsze" - odpisał mu DJ Ludwig. Nie wiadomo jednak, kiedy doszło do tej konwersacji.

Wiele wskazuje na to, że przyjaźń obu mężczyzn nie przetrwała tej próby. Obaj nie obserwują się już w mediach społecznościowych, a samo udostępnienie prywatnej rozmowy może świadczyć, że DJ uznaje zachowanie Zalewskiego za zdradę przyjaciela, o czym wcześniej mówił wspomniany transparent.

Zalewski od tego sezonu jest piłkarzem Atalanty, dla której rozegrał 13 spotkań, strzelając jednego gola i notując dwie asysty.

