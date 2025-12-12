As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025. Oto finalistki! Kiedy kluczowe głosowanie plebiscytu?

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego zamierzeniem jest wskazanie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w ramach głosowania odbywającego się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.



W pierwszym etapie zabawy Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli następnie do 1/8 finału - teraz ich wybrańców czekają pojedynki w trybie pucharowym.



Za nami półfinały, a więc zbliżamy się wielkimi krokami do domknięcia rywalizacji - nim jednak poznamy triumfatorkę plebiscytu, czeka nas jeszcze pojedynek o trzecie miejsce! Poniżej krótka rozpiska dotycząca głosowań.



"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Terminarz końcowej fazy plebiscytu

Pojedynek o najniższy stopień podium między Wilfredo Leonem a Ewą Pajor odbędzie się w dniach 13-14 grudnia. Tuż po jego zakończeniu nastąpi ogłoszenie wyników.



Starcie o tytuł "Asa Sportu" między Igą Świątek a Aleksandrą Mirosław rozpocznie się 15 grudnia i potrwa do 17 grudnia, do godz. 12.00. Niedługo potem nastąpi oficjalne ogłoszenie ostatnich rezultatów i podsumowanie plebiscytu.



O obu potyczkach będziemy jeszcze informować w oddzielnych tekstach już niedługo.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Pojedynek o trzecie miejsce i finał – zapoznaj się z sylwetkami kandydatów!



O trzecie miejsce powalczą:



Wilfredo Leon - przed sezonem 2024/2025 niespodziewanie zdecydował się na transfer do naszej PlusLigi i jak się okazało, był to znakomity ruch. Przyjmujący reprezentacji Polski stanowił o sile Bogdanki LUK Lublin, która pierwszy raz w swojej historii sięgnęła po tytuł klubowego mistrza Polski w siatkówce, a Leon został wybrany MVP całych rozgrywek. Po zakończeniu sezonu klubowego Leon wspólnie z resztą kolegów z drużyny narodowej walczył o medale, najpierw w Lidze Narodów FIVB, a potem także w mistrzostwach świata siatkarzy. Pierwsze rozgrywki zakończył ze złotym krążkiem na szyi, a z mundialu wrócił jako brązowy medalista.



Ewa Pajor - kapitan reprezentacji Polski piłkarek nie tylko miała okazję prowadzić kadrę "Biało-Czerwonych" w historycznych, pierwszych mistrzostwach Europy z udziałem naszej kadry, ale przede wszystkim zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach FC Barcelona. Polka i jej koleżanki wywalczyły - podobnie, jak męska kadra FCB - Superpuchar i Puchar Hiszpanii, a także mistrzostwo kraju. W Lidze Mistrzów z kolei "Blaugrana" musiała uznać wyższość jedynie Arsenalu w wielkim finale. Ponadto Polka pobiła rekord klubu jeśli chodzi o liczbę goli w jednym sezonie - odnotowała dokładnie 43 trafienia.



W wielkim finale zmierzą się:



Iga Świątek - przez cały sezon dzielnie walczyła o powrót na szczyt światowego rankingu kobiecego tenisa. Choć w pierwszej części kampanii nasza zawodniczka nie radziła sobie najlepiej (nie udało jej się sięgnąć po kolejny triumf w Paryżu), w Londynie sprawiła niemałą niespodziankę i zdobyła po pierwszy w karierze seniorskiej tytuł mistrzowski w Wimbledonie. Do tego sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa dołożyła jeszcze trofea z Cincinnati i Seulu, utrzymując drugie miejsce w światowej klasyfikacji.



Aleksandra Mirosław w 2025 roku znów udowodniła, że jest najlepszą zawodniczką na świecie we wspinaczce sportowej. Na niedawnym globalnym czempionacie wyśrubowała swój rekord świata, do którego dołożyła kolejny w karierze złoty medal. Lublinianka jest już coraz bliżej złamania magicznej bariery sześciu sekund. Póki co nie jest w stanie zagrozić jej żadna z rywalek, a kolejne sukcesy wydają się być tylko kwestią czasu.

Interia Sport