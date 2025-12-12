Benzema wznowi karierę? Jest stanowisko piłkarza

37-letni napastnik, który największą karierę zrobił w barwach Realu Madryt, opuścił z różnych powodów mundiale w 2018 i 2022 roku. Trudno będzie mu się dostać do kadry na przyszłoroczny turniej w USA, Kanadzie i Meksyku, ale niczego nie wyklucza.





- Jeśli zostanę powołany do reprezentacji, wrócę - powiedział zdobywca Złotej Piłki w 2022 roku w wywiadzie opublikowanym na stronie internetowej gazety "L’Equipe".

Jak zapewnił, nadal czuje się zdolny do rywalizacji na najwyższym poziomie i ewentualnej propozycji gry w mistrzostwach świata nie mógłby odrzucić. Jego relacje z selekcjonerem Didierem Deschampsem nie są jednak najlepsze, ale spytany o nie odparł, że ta kwestia jest już zamknięta i nie zamierza jej roztrząsać.

Benzema, jeden z najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów (90 bramek - czwarte miejsce w klasyfikacji wszech czasów), miał w karierze wiele problemów pozaboiskowych. W 2015 roku został skreślony przez Deschampsa z listy kadrowiczów, ponieważ miał szantażować swojego kolegę z drużyny Mathieu Valbuenę, grożąc ujawnieniem sekstaśmy z jego udziałem.

Przez to nie został powołany na mistrzostwa Europy w 2016 oraz świata w 2018 roku w Rosji, gdzie Francuzi sięgnęli po złoto. Powrócił do reprezentacji na ME w 2021 roku, w których "Trójkolowowi" odpadli w 1/8 finału ze Szwajcarią po rzutach karnych. W Katarze w 2022 roku nie zagrał z powodu kontuzji.

W drużynie narodowej rozegrał 97 meczów, w których zdobył 37 bramek.

ST, PAP