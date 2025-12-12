Bogdanka zbroi się na potęgę! Wicemistrz świata z kontraktem!

Lublinianie nie próżnują i myślą przyszłościowo. Z tego powodu przedłużono już umowy z Wilfredo Leonem, Marcinem Komendą oraz Kewinem Sasakiem. Teraz do tego grona dołączył Grozdanow, który w obecnym sezonie PlusLigi jest najlepszym blokującym.

Bułgar to gwiazda światowej siatkówki. Na tegorocznym mundialu na Filipinach wywalczył z reprezentacją srebrne medale. Przyczynił się również do zdobycia mistrzostwa Polski i Pucharu Challenge przez Bogdankę. Do Lublina trafił w 2024 roku i wiadomo już, że zostanie w nim na dłużej. To spory sukces klubu, bo 27-latkiem interesowało się kilka renomowanych ekip PlusLigi oraz SuperLegi.

Utrzymanie trzonu zespołu ma być kluczem do kolejnych sukcesów Bogdanki. W tym sezonie podopieczni Stephane'a Antigi spisują się bez zarzutów, czego dowodem pozycja wicelidera PlusLigi z bilansem ośmiu zwycięstw i trzech porażek. Lublinianie tracą do prowadzącej Aluron CMC Warty Zawiercie tylko dwa punkty, ale rozegrali aż dwa spotkania mniej.

Do tego mistrzowie kraju znakomicie zaprezentowali się na inaugurację Ligi Mistrzów, zwyciężając u siebie Halkbank Ankara bez straty seta.

Polsat Sport