Co za występ Polki! Jest drugie miejsce w Pucharze Świata

Kaja Ziomek-Nogal zajęła drugie miejsce w rywalizacji na 500 m podczas Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Hamar. To pierwsze podium Polki w tym sezonie.
Kaja Ziomek-Nogal 2. na 500 m w zawodach PŚ w Hamar
28-latka dojechała na metę z czasem 37.65. Zwyciężyła Femke Kok (37.05), pobijając przy tym rekord toru. Podium uzupełniła Yukino Yoshida.
W czołówce, na piątym miejscu, znalazła się także Martyna Baran, dla której to najwyższe miejsce w karierze. 13. pozycję zajęła Andżelika Wójcik.
