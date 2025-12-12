Co za występ Polki! Jest drugie miejsce w Pucharze Świata

Zimowe

Kaja Ziomek-Nogal zajęła drugie miejsce w rywalizacji na 500 m podczas Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Hamar. To pierwsze podium Polki w tym sezonie.

Łyżwiarka szybka w pozycji do jazdy na zakręcie, ubrana w czarno-czerwony kombinezon, na lodowisku z bandami reklamowymi w tle.
fot. Polsat Sport
Kaja Ziomek-Nogal

28-latka dojechała na metę z czasem 37.65. Zwyciężyła Femke Kok (37.05), pobijając przy tym rekord toru. Podium uzupełniła Yukino Yoshida.

 

ZOBACZ TAKŻE: Miejsce polskich skoczków na IO zagrożone! Fatalna informacja

 

W czołówce, na piątym miejscu, znalazła się także Martyna Baran, dla której to najwyższe miejsce w karierze. 13. pozycję zajęła Andżelika Wójcik.

 

KP, Polsat Sport
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
