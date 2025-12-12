Co za występ Polki! Jest drugie miejsce w Pucharze Świata

28-latka dojechała na metę z czasem 37.65. Zwyciężyła Femke Kok (37.05), pobijając przy tym rekord toru. Podium uzupełniła Yukino Yoshida.

W czołówce, na piątym miejscu, znalazła się także Martyna Baran, dla której to najwyższe miejsce w karierze. 13. pozycję zajęła Andżelika Wójcik.

KP, Polsat Sport