Gierszewska show! Chemik lepszy w starciu Tauron Ligi
Lotto Chemik Police wygrał z MOYA Radomką Radom 3:1 w spotkaniu 10. kolejki Tauron Ligi. MVP wybrana została Weronika Gierszewska, która zdobyła aż 28 punktów.
LOTTO Chemik Police - Moya Radomka Radom. Skrót meczu
TOP 10 akcji LOTTO Chemik Police w meczu LOTTO Chemik Police - Moya Radomka Radom
TOP 10 akcji Moya Radomka Radom w meczu LOTTO Chemik Police - Moya Radomka Radom
Weronika Gierszewska - najlepsze akcje MVP meczu Lotto Chemik Police - MOYA Radomka Radom
Asy serwisowe w meczu LOTTO Chemik Police - Moya Radomka Radom
Ataki w meczu LOTTO Chemik Police - Moya Radomka Radom
Bloki w meczu LOTTO Chemik Police - Moya Radomka Radom
Pierwsza odsłona tego starcia dostarczyła bardzo wielu emocji. Wprawdzie w pewnym momencie gościnie prowadziły już 14:5 i wydawało się, że zmierzają po pewną wygraną, ale los się odwrócił. Jeszcze w końcówce policzanki przegrywały 20:24, ale odrobiły stratę i wygrały tę partię na przewagi. Rywalki miały czego żałować, nie wykorzystały bowiem pięciu piłek setowych.
W drugiej odsłonie można było oglądać bardziej wyrównaną grę. Przez większość czasu o dwa punkty "z przodu" były zawodniczki z Radomia. Z czasem ich przewaga jeszcze wzrosła, a przeciwniczki nie były w stanie punktować przy własnej zagrywce. Po godzinie mecz rozpoczynał się od nowa.
Żadna z drużyn nie zamierzała odpuścić. W pierwszej części seta prowadziły radomianki, później policzanki, a jeszcze potem wynik się wyrównał. Decydująca okazała się czteropunktowa seria zdobyta od stanu 19:18 do 23:18. Dzięki temu to Chemik wygrał trzecią partię i prowadził 2:1.
W czwartym secie gospodynie dopełniły dzieła. W połowie partii "odskoczyły" na trzy punkty i tej przewagi nie oddały już do końca. Przez cały mecz prym na parkiecie wiodła Weronika Gierszewska. Policzanki jeszcze zwiększyły przewagę i zasłużenie wygrały całe spotkanie.
Najlepszą zawodniczką tego meczu wybrano Gierszewską. Atakująca Chemika wywalczyła dla swojego zespołu aż 28 punktów: 22 atakiem i sześć blokiem.
Lotto Chemik Police - MOYA Radomka Radom 3:1 (29:27, 21:25, 25:20, 25:17)
Lotto Chemik Police: Weronika Gierszewska, Natalia Mędrzyk, Julia Orzoł, Katarzyna Partyka, Kinga Różyńska, Adrianna Rybak-Czyrniańska - Agata Nowak (libero) - Matylda Grabowska, Julia Hewelt, Maja Koput, Wiktoria Przybyło
Moya Radomka Radom: Monika Gałkowska, Kornelia Garita, Julie Lengweiler, Brigitta Petrenko, Martyna Piotrowska, Weronika Szlagowska - Krystyna Niemcewa (libero) - Dagmara Dąbrowska, Nikola Jęcek, Agata Plaga, Kateryna Żylinska
