Gierszewska show! Chemik lepszy w starciu Tauron Ligi

Pierwsza odsłona tego starcia dostarczyła bardzo wielu emocji. Wprawdzie w pewnym momencie gościnie prowadziły już 14:5 i wydawało się, że zmierzają po pewną wygraną, ale los się odwrócił. Jeszcze w końcówce policzanki przegrywały 20:24, ale odrobiły stratę i wygrały tę partię na przewagi. Rywalki miały czego żałować, nie wykorzystały bowiem pięciu piłek setowych.

ZOBACZ TAKŻE: Tym razem bez tie-breaka. ŁKS coraz bliżej czołówki

W drugiej odsłonie można było oglądać bardziej wyrównaną grę. Przez większość czasu o dwa punkty "z przodu" były zawodniczki z Radomia. Z czasem ich przewaga jeszcze wzrosła, a przeciwniczki nie były w stanie punktować przy własnej zagrywce. Po godzinie mecz rozpoczynał się od nowa.

Żadna z drużyn nie zamierzała odpuścić. W pierwszej części seta prowadziły radomianki, później policzanki, a jeszcze potem wynik się wyrównał. Decydująca okazała się czteropunktowa seria zdobyta od stanu 19:18 do 23:18. Dzięki temu to Chemik wygrał trzecią partię i prowadził 2:1.

W czwartym secie gospodynie dopełniły dzieła. W połowie partii "odskoczyły" na trzy punkty i tej przewagi nie oddały już do końca. Przez cały mecz prym na parkiecie wiodła Weronika Gierszewska. Policzanki jeszcze zwiększyły przewagę i zasłużenie wygrały całe spotkanie.

Najlepszą zawodniczką tego meczu wybrano Gierszewską. Atakująca Chemika wywalczyła dla swojego zespołu aż 28 punktów: 22 atakiem i sześć blokiem.

Lotto Chemik Police - MOYA Radomka Radom 3:1 (29:27, 21:25, 25:20, 25:17)

Lotto Chemik Police: Weronika Gierszewska, Natalia Mędrzyk, Julia Orzoł, Katarzyna Partyka, Kinga Różyńska, Adrianna Rybak-Czyrniańska - Agata Nowak (libero) - Matylda Grabowska, Julia Hewelt, Maja Koput, Wiktoria Przybyło

Moya Radomka Radom: Monika Gałkowska, Kornelia Garita, Julie Lengweiler, Brigitta Petrenko, Martyna Piotrowska, Weronika Szlagowska - Krystyna Niemcewa (libero) - Dagmara Dąbrowska, Nikola Jęcek, Agata Plaga, Kateryna Żylinska