Gwiazdor zawieszony! "Biało-czerwony zawodnik nie powinien tak się zachowywać"
Aleksandar Nikołow to wschodząca gwiazda światowej siatkówki. Ma zaledwie 22 lata, ale już jest najlepszym atakującym rozgrywek włoskiej SuperLegi. Bułgar słynie jednak z krnąbrnego charakteru, przez co został zawieszony za nadmiar czerwonych kartek.
Nikołow został ukarany przez tamtejsze władze ligi zawieszeniem na jeden mecz ze względu na dwie czerwone kartki, które zdążył już zobaczyć w tym sezonie. Jego klub Cucine Lube Civitanova wydała oświadczenie w tej sprawie i ubolewa nad zachowaniem wicemistrza świata.
"A.S. Volley Lube z żalem przyjmuje do wiadomości postanowienia Krajowego Komitetu Sportowego ds. Sędziowskich o dyskwalifikacji na jeden mecz dla Aleksandara Nikołowa, do tej pory najlepszego atakującego ligi. Sytuacja niesie za sobą niesmak. Zwłaszcza po obejrzeniu telewizyjnych powtórek ukazujących, jak wyglądało jego zachowanie w minioną sobotę w PalaPanini w czwartym secie. Nagranie pokazało w jaki sposób biało-czerwony zawodnik nie powinien się zachowywać w imię fair play w takim meczu i przy tak wspaniałym udziale publiczności" - czytamy stanowisko klubu.
ZOBACZ TAKŻE: Klub Wilfredo Leona rewelacją sezonu. Dwanaście wygranych z rzędu!
Chodzi o niesportowe zachowanie Nikołowa w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Modenie, przegranym przez Cucine 1:3. Włoski gigant z bilansem pięciu zwycięstw i pięciu porażek zajmuje szóste miejsce w tabeli SuperLegi, a następny mecz rozegra - bez Nikołowa- już 14 grudnia u siebie z Power Volley Milano.
Nikołow. jest siatkarzem Cucine od 2022 roku i zdążył z tym zespołem sięgnąć po dwa srebrne medale ligi włoskiej oraz wygrać Puchar Włoch. Dotarł również do finału Pucharu Challenge, w którym lepsza okazała się Bogdanka LUK Lublin. Bułgar jest synem legendarnego siatkarza Władimira Nikołowa.Przejdź na Polsatsport.pl