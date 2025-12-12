Gwiazdor zawieszony! "Biało-czerwony zawodnik nie powinien tak się zachowywać"

Nikołow został ukarany przez tamtejsze władze ligi zawieszeniem na jeden mecz ze względu na dwie czerwone kartki, które zdążył już zobaczyć w tym sezonie. Jego klub Cucine Lube Civitanova wydała oświadczenie w tej sprawie i ubolewa nad zachowaniem wicemistrza świata.

"A.S. Volley Lube z żalem przyjmuje do wiadomości postanowienia Krajowego Komitetu Sportowego ds. Sędziowskich o dyskwalifikacji na jeden mecz dla Aleksandara Nikołowa, do tej pory najlepszego atakującego ligi. Sytuacja niesie za sobą niesmak. Zwłaszcza po obejrzeniu telewizyjnych powtórek ukazujących, jak wyglądało jego zachowanie w minioną sobotę w PalaPanini w czwartym secie. Nagranie pokazało w jaki sposób biało-czerwony zawodnik nie powinien się zachowywać w imię fair play w takim meczu i przy tak wspaniałym udziale publiczności" - czytamy stanowisko klubu.

Chodzi o niesportowe zachowanie Nikołowa w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Modenie, przegranym przez Cucine 1:3. Włoski gigant z bilansem pięciu zwycięstw i pięciu porażek zajmuje szóste miejsce w tabeli SuperLegi, a następny mecz rozegra - bez Nikołowa- już 14 grudnia u siebie z Power Volley Milano.

Nikołow. jest siatkarzem Cucine od 2022 roku i zdążył z tym zespołem sięgnąć po dwa srebrne medale ligi włoskiej oraz wygrać Puchar Włoch. Dotarł również do finału Pucharu Challenge, w którym lepsza okazała się Bogdanka LUK Lublin. Bułgar jest synem legendarnego siatkarza Władimira Nikołowa.

Polsat Sport