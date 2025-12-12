IO 2040 w Polsce? Minister sportu Francji: Polska jest gotowa na igrzyska

Polska delegacja, na czele z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim, zaczęła wizytę w Paryżu od spotkania z prezeską Francuskiego Komitetu Olimpijskiego (CNOSF) Amelie Oudea-Casterą. Oprócz ministra Rutnickiego, w naszej ekipie znaleźli się m.in. wiceminister Piotr Borys, ambasador RP we Francji Jan Emeryk Rościszewski i Robert Korzeniowski - czterokrotny mistrz olimpijski, doradca ministra sportu i turystyki ds. "Strategii Rozwoju Sportu — IO Warszawa 2040"

- Amelie Oudea-Castera była ministrą sportu w trakcie IO. Jej ekspertyza i otwartość na współpracę są dla nas po prostu bezcenne – powiedział Polsatowi Sport Robert Korzeniowski.

Równie istotne były narady z dyrektorem Krajowego Instytutu Sportu, Ekspertyzy i Wyników Fabienem Canu, a zwłaszcza z minister sportu, młodzieży i życia społecznego Francji - Mariną Ferrari.

Minister Rutnicki: Współpraca z Francją będzie kwitła

Wizytę zakończyło zwiedzanie Paris la Defense Areny, na której, podczas ubiegłorocznych IO, rywalizowali pływacy i piłkarze wodni.

- Zaprosiłem panią minister Ferrari na złożenie wizyty u nas, w Polsce, żeby zobaczyła, jakie mamy piękne obiekty. Opowiedziałem o programie "Orlików", czyli o budowie w każdej gminie 2600 takich boisk, co zrobiło tutaj duże wrażenie, bo takiego programu infrastrukturalnego nie ma we Francji. Wymieniamy się. My przyglądamy się temu, co zostało zbudowane przy okazji igrzysk w Paryżu. Na pewno współpraca będzie kwitła i już nie możemy się doczekać rewizyty pani minister u nas – podkreślał minister Jakub Rutnicki w rozmowie z TVP.

- Nasze narody mogą się od siebie dużo nauczyć, oba kraje mają zwyczaj organizacji dużych imprez sportowych, więc posiadamy sporą infrastrukturę sportową. Dużo rozmawialiśmy o polskiej kandydaturze do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w kontekście naszego doświadczenia. Ale po dzisiejszej wymianie zdałam sobie sprawę że polski naród tak naprawdę jest już gotowy, wiele rzeczy jest już gotowych a Polacy są narodem sportowców - powiedziała TVP minister Marina Ferrari.

Igrzyska w Paryżu były wydarzeniem, które pokazało, że współcześnie igrzyska mogą łączyć światowy sport z nowoczesną infrastrukturą, promocją dziedzictwa kulturowego oraz realizacją ambitnych celów w dziedzinie polityki miejskiej.

Organizacja igrzysk to nie tylko sport: to okazja do pobudzenia aktywności fizycznej w społeczeństwie, rozwinięcia infrastruktury sportowej i turystycznej, promocji kraju za granicą. To spójne z celem przygotowania nowej strategii dla polskiego sportu.

Przez Strategię Rozwoju Sportu do IO 2040

Konikiem naszego MSiT jest właśnie Strategia Rozwoju Sportu do 2040 r., której ukoronowaniem ma być organizacja igrzysk. Warto podkreślić, że aż trzy miliony Francuzów więcej zaczęło uprawiać sport po Igrzyskach XXXIII Olimpiady Paryż 2024. Na taki efekt liczymy również w Polsce, bo zyska na tym całe społeczeństwo.

Dzięki traktatowi, podpisanemu przez rządy Polski i Francji w maju 2025 r., w Nancy, wzajemna przyjaźń może zyskać realną i trwałą strukturę także w obszarze sportu i turystyki. "Prowadzimy obecnie intensywne prace nad Strategią Rozwoju Sportu 2040. Dokument ten będzie kluczowym narzędziem długofalowego planowania polityki sportowej Polski i obejmie swoim zakresem wszystkie najważniejsze obszary – od sportu powszechnego i edukacji fizycznej, przez sport wyczynowy i szkolenie kadr, po infrastrukturę, cyfryzację oraz kwestie związane ze zdrowiem publicznym i integracją społeczną poprzez sport" – ogłosiło MSiT.

Resort sportu dodał także, że "Polska chce ubiegać się o organizację igrzysk olimpijskich w horyzoncie 2040 lub 2044 roku — jesteśmy przekonani, że mamy potencjał: odpowiednią infrastrukturę sportową oraz transportową, a także doświadczenie organizacji wielu imprez sportowych na najwyższym poziomie".

Robert Korzeniowski dla Polsatu Sport o wizycie w Paryżu: Francja jest sojusznikiem w tworzeniu polskiej wizji IO

Michał Białoński, Polsat Sport: Nigdy nie byliśmy potentatami w dyplomacji sportowej, ale jeśli to zmieniać, to wydaje się, że wizyta we Francji była najlepszą okazją ku temu?

Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, doradca ministra sportu i turystyki ds. "Strategii Rozwoju Sportu — IO Warszawa 2040": Rzeczywiście, chyba nie ma bardziej referencyjnych postaci dzisiaj niż te właśnie podmioty francuskie, takie jak Francuski Komitet Olimpijski, osoby z Komitetu Organizacyjnego IO Paryż 2024, z którymi się spotykaliśmy się, czy Ministerstwo Sportu Francji. Przecież ta wiedza i jakże świeże doświadczenie olimpijskie bardzo się przydadzą. Tym bardziej, że są przetwarzane i ukierunkowane na zimowe IO we Francji Alpy 2030.

Dla nas jest to o tyle ważne, że tutaj można łączyć świetnie wątek myślenia o igrzyskach, naszej wizji igrzysk i szukania sojuszników do tego, bo stworzyć jak najlepszą wizję igrzysk w Polsce i później promować ją dalej. Taka wymiana doświadczeń pomaga nam także w pracach nad strategią naszego sportu, która idzie trochę niezależnie od tematu igrzysk i która ma pomóc w tym, żeby igrzyska były superwielką nagrodą, jak ma nam się przydarzyć za zrealizowanie tej strategii.

Wizyta np. w INSEP-ie (Krajowy Instytut Sportu, Ekspertyzy i Wyników Sportowych), czyli odpowiedniku naszego super COS-u połączonego z Instytutem Sportu, to jest coś niezwykle inspirującego. To się wprost łączy z myśleniem o tym, jak można się przygotować do igrzysk w sensie wyczynowym, ale też o tym, jakie zaplecze naukowe i infrastrukturalne powinno funkcjonować dla sportu. Przytoczę ciekawostkę – na ostatnich IO aż 37 medali francuskich, z wszystkich 64 zostało zdobytych przez zawodników, którzy trenowali właśnie w oparciu o INSEP. W INSEP-ie mają swój dom, 24 dyscypliny olimpijskie. INSEP ma 32 referencyjne ośrodki w całej Francji.

To są bardzo interesujące wątki, które pokazują, że powinniśmy bardzo uważnie podchodzić do tematyki związanej ze ścieżką rozwoju talentów. Oczywiście powszechnym sportu jest podstawą każdego kraju i celem społecznym, ale jeżeli już się pojawiają talenty i możemy z nimi pracować, to one powinny mieć jak najlepiej, jak najmądrzej przemyślaną ścieżkę rozwoju. I to też było bardzo inspirujące we Francji.

Jak pani minister Marina Ferrari czy pani prezes Oudea-Castera reagowały na nasz pomysł organizacja igrzysk w 2040 roku?

Mamy traktat z Nancy, mówiący o wzajemnej współpracy i przyjaźni, który uwzględnia wątek właśnie wymiany doświadczeń i wspierania się kwestii sportowej. I to się idealnie wpisuje w ten traktat. My jesteśmy postrzegani jako kraj, który ma niemałe osiągnięcia organizacyjne i wysoki poziom rozwoju cywilizacyjnego. W związku z tym bardziej rozmowa zmierzała w kierunku takim, jak, kiedy i co możemy razem zrobić. W temacie igrzysk w Polsce nie ma żadnego przejawu zdziwienia, czy sceptycyzmu. We Francji spotkaliśmy się wręcz z entuzjastycznym poparciem i deklaracjami, zarówno ze strony ruchu olimpijskiego, co do współpracy na gruncie sportu. Aczkolwiek pamiętajmy, że w staraniach o igrzyska najbardziej liczy się poparcie MKOl-u.

Natomiast FKOl wspiera nas na gruncie sportu, żebyśmy byli jak najsilniejszą nacją, jeżeli chodzi o sporty olimpijskie. To jest naturalna sprawa, że dzielimy się z Francuskim Komitetem Olimpijskim naszymi przemyśleniami dotyczącymi kandydowania do igrzysk. Jak już nasza kandydatura stanie się formalna, to na pewno możemy liczyć na ogromne wsparcie ze strony Francji.

Jeżeli chodzi o panią minister Ferrari, to mamy dużo więcej wątków, które można jeszcze rozwijać na poziomie bilateralnym i na poziomie europejskim. To był bardzo ważny punkt na obecnym etapie prac, zarówno prac przygotowawczych przed pisaniem realnej aplikacji ws. IO, jak i również na etapie, na jakim się znajdujemy ze Strategią Rozwoju Sportu. Mamy w całym kraju warsztaty strategiczne, które modelują zbudowanie ostatecznych wniosków strategicznych, z którymi będziemy się dzielić społecznie już na wiosnę.

Teraz zaczynacie konsultacje ws. Strategii Rozwoju Sport w Krakowie.

Dokładnie, na Akademii Górniczo-Hutniczej. To też jest ważny wątek. Strategia musi by konsultowana w istotnych regionach i również w poparciu o podmioty, które są zaangażowane w życie sportowej i promocję sportu. Tak jak AGH, czy Kraków w ogóle. Nie możemy być warszawocentryczni. Nie każdy może dojechać na warsztaty do Warszawy, więc wychodzimy z nimi w szeroko pojęty teren. Teraz pora na Kraków i wątek szeroko pojętego sportu wyczynowego, a w poniedziałek, w Rzeszowie, będziemy rozmawiali o roli sportu w społeczeństwie w ogóle, czyli wątki takie jak samorząd, organizację pozarządowe. Potem czekają nas warsztaty w Gdyni i Poznaniu.