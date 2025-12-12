Kibice Legii zatrzymani po meczu w Armenii. Mieli zdewastować mienie

Według miejscowych mediów, polscy kibice mieli zdewastować mienie na terenie targowiska.

W Polsce o zatrzymaniu 24 kibiców Legii poinformowało radio RMF. Według rozgłośni część kibiców została już zwolniona.

Po czwartkowej porażce Legia straciła szanse na awans do fazy pucharowej LK.