Kibice Legii zatrzymani po meczu w Armenii. Mieli zdewastować mienie
17 kibiców Legii Warszawa zostało aresztowanych w centrum Erywania pod zarzutem zakłócania porządku publicznego i chuligaństwa po meczu piłkarskiej Ligi Konferencji z miejscowym klubem Noah (1:2) - poinformowała armeńska agencja Armenpress.
Według miejscowych mediów, polscy kibice mieli zdewastować mienie na terenie targowiska.
W Polsce o zatrzymaniu 24 kibiców Legii poinformowało radio RMF. Według rozgłośni część kibiców została już zwolniona.
Po czwartkowej porażce Legia straciła szanse na awans do fazy pucharowej LK.
