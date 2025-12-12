Klub Wilfredo Leona rewelacją sezonu. Dwanaście wygranych z rzędu!

Wilfredo Leon w 2021 roku został twarzą toruńskiego projektu i współwłaścicielem klubu. Żona siatkarza - Małgorzata, zasiada w zarządzie Aniołów. Reprezentant Polski od początku mówił o dużych planach związanych z klubem. Ostatni sezon na zapleczu Plusligi ekipa z Torunia zakończyła na 11. miejscu i była o włos od spadku na trzeci poziom rozgrywkowy.





ZOBACZ TAKŻE: Bez straty seta! Drużyna Joanny Wołosz niepokonana w drodze do półfinału



Obecna kampania PLS 1. ligi rozpoczęła się od dwóch porażek i mało kto zakładał, że Anioły mogą powalczyć o czołowe miejsca. Klub z Torunia ku zaskoczeniu wszystkich od 3. kolejki wygrywa i co więcej, nie traci punktów. We wszystkich dotychczasowych triumfach drużyna Wilfredo Leona pozwalała przeciwnikom wygrać maksymalnie jednego seta.

Imponująca passa nie została przerwana pomimo konfrontacji z faworytami do awansu do Plusligi. Anioły najpierw na wyjeździe do zera pokonały Stal Nysa, a następnie u siebie wygrały z GKS-em Katowice 3:1. Oba te kluby jeszcze do niedawna występowały na najwyższym poziomie w kraju. Ostatnie zwycięstwo torunianie odnieśli w starciu z KS Necko Augustów, triumfując pewnie 3:0. Była to ich dwunasta z rzędu potyczka, w której zainkasowali trzy punkty.





Niekwestionowanym liderem CUK Aniołów Toruń jest sprowadzony przed sezonem Brazylijczyk - Luis Paolinetti. Nowy zawodnik w dwóch ostatnich wygranych meczach odbierał statuetkę dla najlepszego gracza spotkania.





W następnej kolejce, 20 grudnia o 16:00, Anioły przed własną publicznością zagrają z Nowak-Mosty MKS-em Będzin.

ST, Polsat Sport