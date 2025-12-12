Kolejny popis Jokicia w NBA. Wysokie zwycięstwo Nuggets

Spotkanie było wyrównane tylko przez kilka minut. Od stanu 13:13 Nuggets zdobyli 24 punkty, a rywale zaledwie sześć. W szczytowym momencie przewaga gości wynosiła 37 punktów.

Dzięki wysokiemu prowadzeniu Jokic w czwartej kwarcie nie wyszedł na parkiet. 36 punktów zdobył trafiając 14 z 16 rzutów z gry (w tym oba za trzy punkty) i sześć z ośmiu wolnych.

ZOBACZ TAKŻE: Spurs zwycięskie, ale bez Sochana. Jest półfinał NBA Cup

Nuggets to mistrzowie z 2023 roku, a Jokic ma w dorobku m.in. trzy nagrody dla najbardziej wartościowego zawodnika (MVP) sezonu - w 2021, 2022 i 2024 roku. 30-latek w obecnych rozgrywkach również będzie w ścisłym gronie kandydatów do jej otrzymania. Obecnie zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji strzelców, ze średnią na mecz 29,2 pkt, jest najlepszym podającym (11,0 asyst) i zbierającym (12,3 zbiórki). Z gry trafia 61 procent rzutów.

Nuggets z bilansem 18-6 zajmują drugie miejsce w Konferencji Zachodniej. Lepsza jest tylko Oklahoma City Thunder (24-1). Obrońcy tytułu minionej nocy odpoczywali. Natomiast Kings (6-19) są na 13. pozycji.

KN, PAP