Legia Warszawa poznała rywala. Hit w europejskich pucharach

Polska drużyna ma za sobą dwa ciekawe dwumecze w ramach tzw. ścieżki mistrzowskiej. Najpierw Legia pokonała Fiorentinę (4:1 oraz 2:3), a następnie ograła PAOK Saloniki (2:1 i 2:1). Tym samym awansowała do 1/16 finału.

Z kolei Ajax występował w fazie ligowej, w której wzięły udział te zespoły, których seniorzy zagwarantowali sobie udział w dorosłej Lidze Mistrzów. Holendrzy wywalczyli 10 punktów w sześciu kolejkach, co dało im 15. miejsce w tabeli.

Gospodarzem meczu będzie Legia.

Pary 1/16 finału Ligi Młodzieżowej UEFA:

AZ Alkmaar U19 - Borussia Dortmund U19

Athletic Bilbao U19 - Eintracht Frankfurt U19

Benfica U19 - Slavia Praga U19

Real Betis U19 - Tottenham U19

Chelsea U19 - PSV U19

Club Brugge U19 - AS Monaco U19

Dinamo Mińsk U19 - PSG U19

Dynamo Kijów U19 - Atletico Madryt U19

HJK Helsinki U19 - Manchester City U19

FC Koeln U19 - Inter U19

Legia Warszawa U19 - Ajax Amsterdam U19

Maccabi Hajfa U19 - FC Barcelona U19

Puskas Akademia U19 - Sporting Lizbona U19

Real Madryt U19 - Olympique Marsylia U19

Villarreal U19 - Bayer Leverkusen U19

Żilina U19 - Liverpool U19

Mecze tej rundy zaplanowano na 3 oraz 4 lutego.