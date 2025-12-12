Legia Warszawa poznała rywala. Hit w europejskich pucharach
Za nami losowanie 1/16 finału Ligi Młodzieżowej UEFA. Rywalem Legii Warszawa U19 będzie Ajax Amsterdam U19.
Polska drużyna ma za sobą dwa ciekawe dwumecze w ramach tzw. ścieżki mistrzowskiej. Najpierw Legia pokonała Fiorentinę (4:1 oraz 2:3), a następnie ograła PAOK Saloniki (2:1 i 2:1). Tym samym awansowała do 1/16 finału.
Z kolei Ajax występował w fazie ligowej, w której wzięły udział te zespoły, których seniorzy zagwarantowali sobie udział w dorosłej Lidze Mistrzów. Holendrzy wywalczyli 10 punktów w sześciu kolejkach, co dało im 15. miejsce w tabeli.
Gospodarzem meczu będzie Legia.
Pary 1/16 finału Ligi Młodzieżowej UEFA:
AZ Alkmaar U19 - Borussia Dortmund U19
Athletic Bilbao U19 - Eintracht Frankfurt U19
Benfica U19 - Slavia Praga U19
Real Betis U19 - Tottenham U19
Chelsea U19 - PSV U19
Club Brugge U19 - AS Monaco U19
Dinamo Mińsk U19 - PSG U19
Dynamo Kijów U19 - Atletico Madryt U19
HJK Helsinki U19 - Manchester City U19
FC Koeln U19 - Inter U19
Legia Warszawa U19 - Ajax Amsterdam U19
Maccabi Hajfa U19 - FC Barcelona U19
Puskas Akademia U19 - Sporting Lizbona U19
Real Madryt U19 - Olympique Marsylia U19
Villarreal U19 - Bayer Leverkusen U19
Żilina U19 - Liverpool U19
Mecze tej rundy zaplanowano na 3 oraz 4 lutego.Przejdź na Polsatsport.pl