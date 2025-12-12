Meyna zabrał głos przed walką. "Sportowo będę lepszy"

Kacper Meyna i Maciej Smokowski skrzyżują rękawice w jednej z najbardziej emocjonujących walk podczas sobotniej gali MIRRA Rocky Boxing Night w Sopocie. Panowie zmierzą się o pas WBC Baltic oraz tytuł mistrza Polski w wadze ciężkiej.

- Babilon ma najmocniejszego zawodnika, jakim jest Smokowski. Rocky ma najmocniejszego zawodnika wagi ciężkiej - Kacpra Meynę. Pokażemy na pewno dobry bój. Nie wiadomo, czego można spodziewać się po Smokowskim - to jest zagwozdka. Trzeba boksować bezpiecznie i ostrożnie - ocenił Meyna.

Pięściarz zdradził również, jak wyglądał okres podprowadzający pod sobotnią walkę.

- Mam za sobą dobre przygotowania - treningi z K2, trening medyczny, dieta. Trzeba było się zastanowić, co człowiek ze sobą robi. Trzeba tę formę trzymać na stałe, a nie bujać się jak huśtawka - stwierdził.

Meyna przed walką ze Smokowskim boksował z Krzysztofem Głowackim, byłym dwukrotnym mistrzem świata federacji WBO w wadze junior ciężkiej.

- Moim głównym sparingpartnerem był Głowacki, więc mam za sobą mocne sparingi i dobrą lekcję. Boksersko zapewne będę lepszy. Jeśli jest u mnie waga, to sportowo też będę lepszy niż w poprzednich walkach - zapowiedział.

Gala Rocky Boxing Night odbędzie się w sobotę 13 grudnia w Sopocie. Transmisja wydarzenia w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go od godziny 19:00. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.