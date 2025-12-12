Meyna zabrał głos przed walką. "Sportowo będę lepszy"

Julian CieślakSporty walki

Już w sobotę gala MIRRA Rocky Boxing Night. Jedną z najciekawiej zapowiadających się walk jest pojedynek Kacpra Meyny z Maciejem Smokowskim. - Trzeba boksować bezpiecznie i ostrożnie - stwierdził pierwszy z pięściarzy.

Uśmiechnięty mężczyzna w bluzie z kapturem, stojący przed plakatem z innymi bokserami.
fot. Polsat Sport
Kacper Meyna

Kacper Meyna i Maciej Smokowski skrzyżują rękawice w jednej z najbardziej emocjonujących walk podczas sobotniej gali MIRRA Rocky Boxing Night w Sopocie. Panowie zmierzą się o pas WBC Baltic oraz tytuł mistrza Polski w wadze ciężkiej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rocky Boxing Night. Wyniki ważenia

 

- Babilon ma najmocniejszego zawodnika, jakim jest Smokowski. Rocky ma najmocniejszego zawodnika wagi ciężkiej - Kacpra Meynę. Pokażemy na pewno dobry bój. Nie wiadomo, czego można spodziewać się po Smokowskim - to jest zagwozdka. Trzeba boksować bezpiecznie i ostrożnie - ocenił Meyna.

 

Pięściarz zdradził również, jak wyglądał okres podprowadzający pod sobotnią walkę.

 

- Mam za sobą dobre przygotowania - treningi z K2, trening medyczny, dieta. Trzeba było się zastanowić, co człowiek ze sobą robi. Trzeba tę formę trzymać na stałe, a nie bujać się jak huśtawka - stwierdził.

 

Meyna przed walką ze Smokowskim boksował z Krzysztofem Głowackim, byłym dwukrotnym mistrzem świata federacji WBO w wadze junior ciężkiej.

 

- Moim głównym sparingpartnerem był Głowacki, więc mam za sobą mocne sparingi i dobrą lekcję. Boksersko zapewne będę lepszy. Jeśli jest u mnie waga, to sportowo też będę lepszy niż w poprzednich walkach - zapowiedział.

 

Gala Rocky Boxing Night odbędzie się w sobotę 13 grudnia w Sopocie. Transmisja wydarzenia w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go od godziny 19:00. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.

Przejdź na Polsatsport.pl
BOKSKACPER MEYNAMACIEJ SMOKOWSKIMIRRA ROCKY BOXING NIGHTMIRRA ROCKY BOXING NIGHT W SOPOCIEROCKY BOXING NIGHTROCKY BOXING NIGHT W SOPOCIESPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Grant Dawson - Manuel Torres. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 