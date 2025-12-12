Najlepsze akcje polskich drużyn z 5. kolejki Ligi Konferencji. Musisz to zobaczyć!

Z grona naszych pucharowiczów tylko Raków Częstochowa potrafił odnieść zwycięstwo. Podopieczni Marka Papszuna pokonali u siebie Zrijnski 1:0, chociaż sytuacji podbramkowych było znacznie więcej. Istotne jednak, że wicemistrz Polski zapewnił sobie grę na wiosnę w Lidze Konferencji, a dodatkowo może jeszcze uzyskać bezpośredni awans do 1/8 finału.

Wiele wskazuje na to, że w 1/16 finału ujrzymy Jagiellonię Białystok i Lecha Poznań. Oba zespoły w miniony czwartek rywalizowały z przedstawicielami czołowych lig w Europie. Białostocczanie podejmowali rywala z La Liga - Rayo Vallecano i ulegli 1:2, natomiast "Kolejorz" zmierzył się z FSV Mainz z niemieckiej Bundesligi i zremisował 1:1.

Jedni i drudzy muszą postawić kropkę nad "i" w ostatniej kolejce, aby zagwarantować sobie awans do fazy pucharowej.

ZOBACZ TAKŻE: Papszun gotowy do pożegnania z Częstochową. "Będę kibicował Rakowowi"

Niestety, definitywnie szanse na to straciła już Legia Warszawa, która tym razem przegrała na wyjeździe z Noah 1:2. Postawa "Wojskowych" jest olbrzymim rozczarowaniem, ponieważ mówimy o zespole, który w poprzedniej edycji odpadł dopiero w ćwierćfinale z późniejszym triumfatorem - Chelsea, dodatkowo wygrywając na Stamford Bridge.

Kryzys jaki dopadł warszawian jest trudny do opisania. Drużyna ze stolicy odpadła już z Pucharu Polski, natomiast w PKO BP Ekstraklasie plasuje się w strefie spadkowej.

Na pożegnanie z Ligą Konferencji ekipa Inakiego Astiza zagra u siebie z Lincolnem. Z kolei Lech zmierzy się na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec, a Jagiellonia z AZ Alkmaar. Raków powalczy o punkty na Cyprze z Omonią.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W załączonym materiale wideo kompilacja najlepszych akcji polskich drużyn z 5. kolejki Ligi Konferencji UEFA.

Polsat Sport