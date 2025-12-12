Nikodem Jeżewski: Jestem gotowy na wszystko

W sobotę Jeżewski zmierzy się z Marko Caliciem. Stawką będzie pas WBC International w kategorii bridger.

- Wszystko zależy od tego, jak się pokażę, a jestem dobrze przygotowany. Wydaje mi się, że nie będzie żadnych przeciwskazań, bym w sobotę pokazał się z dobrej strony pięściarskiej. Jeśli tak będzie, to zwycięstwo będzie po naszej stronie, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to jest sport - powiedział Nikodem Jeżewski.

Polski zawodnik przyznał, że najważniejsze jest zwycięstwo.

- Nie skupiam się nad stylem. Jeśli pokażę wszystkie elementy, nad którymi pracowaliśmy, to powinno być dobrze. Nie ukrywam, że mamy plan, ale nie chciałbym go przedstawiać - dodał.

Co sądzi o swoim przeciwniku?

- Ciężko powiedzieć. Jest z kategorii niżej, kiedy stanęliśmy obok siebie na ceremonii ważenia, to byliśmy na tym samym poziomie wzrostowym. Różnimy się wagowo, ale nie jest kulturystyka, tylko pięściarstwo. Jestem gotowy na wszystko - zakończył.

Gdzie obejrzeć galę Rocky Boxing Night w Sopocie? O której godzinie?

Gala Rocky Boxing Night odbędzie się w sobotę 13 grudnia w Sopocie. Transmisja wydarzenia w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go od godziny 19:00. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.