Panczeniści na finiszu kwalifikacji olimpijskich. Ostatnie szanse w weekend

Zakończony w ubiegłą niedzielę PŚ w holenderskim Heerenveen mógł zostać zaliczony do udanych przez kilkorga naszych reprezentantów. Wielkie możliwości na 1500 i 10 000 m potwierdził Władimir Semirunnij, wygrywając rywalizację w grupie B, a dodatkowo ustanawiając na dłuższym dystansie nowe rekordy Polski i toru. Warto dodać, że czas uzyskany przez 22-latka (12:28.05) to trzeci najszybszy rezultat w historii łyżwiarstwa szybkiego!

– To był jeden z naszych najważniejszych celów na PŚ w Heerenveen. Wiadomo, że Władek znakomicie spisuje się na długich dystansach, dlatego tak nam zależało, żeby udźwignął presję i wywalczył kwalifikację na igrzyska, gdzie będzie mógł walczyć o medale. Jesteśmy podbudowani jego formą z Holandii i liczymy, że w Hamar wywalczy także kwalifikację na 5000 m – mówi Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

To nie koniec dobrych informacji z obozu polskiej kadry narodowej w łyżwiarstwie szybkim, której występy wspiera sponsor główny PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Stabilną, wysoką formę w sprincie dalej utrzymują Damian Żurek i Marek Kania. Swój pierwszy w tym sezonie medal PŚ wywalczyły Martyna Baran, Kaja Ziomek-Nogal i Karolina Bosiek, które zajęły trzecie miejsce w sprincie drużynowym kobiet. Niemal pewna wyjazdu na swoje piąte igrzyska jest Natalia Czerwonka, a na trzecie – Bosiek. Bliska znalezienia się w gronie olimpijek startujących na 1500 m jest zaledwie 18-letnia Zofia Braun. Na rosnącą wygląda z kolei dyspozycja Szymona Wojtakowskiego. W Heerenveen 20-latek, dla którego to pierwszy pełny sezon PŚ seniorów, wygrał zmagania w grupie B na 1000 m.

– Zwycięstwo to sprawia, że Szymon pojedzie w Hamar w grupie A. Może więc dojść do sytuacji, że w Norwegii stoczy z Piotrem Michalskim wewnętrzny pojedynek o prawo startu na 1000 m na IO we Włoszech. Piotrek wyprzedza Szymka z przewagą 18 punktów, ale sporo będzie zależeć od tego, w której grupie wystartuje. Dywizja A jest dużo lepiej punktowana od dywizji B, wszystko jest możliwe – wskazuje Niedźwiedzki.

Czwarty w tym sezonie PŚ odbędzie w Hamar, gdzie w ostatnich latach Polacy radzili sobie więcej niż przyzwoicie. To właśnie tam przed czterema laty swoje pierwsze pucharowe medale w startach indywidualnych wywalczyli Ziomek-Nogal i Kania. Z kolei w marcu tego roku na MŚ w Hamar dwa medale wywalczył Semirunnij (srebro na 10 km, brąz na 5 km), a brąz polska drużyna sprinterek (Andżelika Wójcik, Ziomek-Nogal, Bosiek).

Początek trzydniowego PŚ seniorów łyżwiarstwie szybkim w Hamar w piątek, 12 grudnia. Relacje na żywo z najważniejszych biegów przeprowadzą sportowe kanały Polsatu. Transmisja ze wszystkich dni rywalizacji w Norwegii będzie również dostępna na YouTube, na kanale Skating ISU.

KN, Informacja prasowa