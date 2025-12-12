Polak na podium Pucharu Świata!

Julian CieślakZimowe

Damian Żurek na trzecim miejscu zakończył rywalizację na 500 metrów w ramach Pucharu Świata w Hamar w łyżwiarstwie szybkim. To trzecie podium Polaka w tym sezonie. W klasyfikacji generalnej zajmuje również trzecią lokatę.

Trzech mężczyzn w strojach sportowych pozuje na podium, każdy z medalem na szyi i dyplomem.
fot. PAP/NTB
Damian Żurek na podium Pucharu Świata w Hamar

Damian Żurek prezentuje w tym sezonie znakomitą formę. Polak już dwukrotnie był drugi w zawodach Pucharu Świata na 500 metrów. Tym razem - w Hamar - zakończył rywalizację na trzecim stopniu podium. Uzyskał czas 34,42.

 

ZOBACZ TAKŻE: Poważna kontuzja skoczka! Musiał przejść operację

 

Zwyciężył Amerykanin Jordan Stolz, który zanotował wynik wynoszący 33,97. Drugi był Holender Jenning De Boo z rezultatem 34,21.

 

Świetne występy Żurka znajdują swoje przełożenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polak plasuje się na trzeciej pozycji z dorobkiem 267 punktów.

Przejdź na Polsatsport.pl
DAMIAN ŻUREKŁYŻWIARSTWO SZYBKIEPUCHAR ŚWIATASPORTY ZIMOWEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szwajcaria - Czechy. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 