Polak na podium Pucharu Świata!

Damian Żurek prezentuje w tym sezonie znakomitą formę. Polak już dwukrotnie był drugi w zawodach Pucharu Świata na 500 metrów. Tym razem - w Hamar - zakończył rywalizację na trzecim stopniu podium. Uzyskał czas 34,42.

Zwyciężył Amerykanin Jordan Stolz, który zanotował wynik wynoszący 33,97. Drugi był Holender Jenning De Boo z rezultatem 34,21.

Świetne występy Żurka znajdują swoje przełożenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polak plasuje się na trzeciej pozycji z dorobkiem 267 punktów.