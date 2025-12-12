Polak z debiutem w Pucharze Świata. Triumf Włocha

Giacomel strzelał bezbłędnie, triumfował czasem 23.04,5 i awansował na trzecią pozycję w punktacji sezonu. Kolejne miejsca na podium zajęli zawodnicy, którzy również na strzelnicy nie popełnili błędu. Drugi ze stratą 4 s był Francuz Eric Perrot, a trzeci Niemiec Philipp Horn - 6 s za zwycięzcą. Za czołową trójką bieg ukończył lider klasyfikacji Norweg Botn, który był wolniejszy od Giacomela o 9,1 s.

W zawodach wystąpiła czwórka Polaków. Galica w debiucie zajął 24. miejsce, stracił 1.25,0, ale co ważne nie miał żadnej rundy karnej. Tuż za nim został sklasyfikowany Konrad Badacz - 1.26,4 (1). Obaj zakwalifikowali się do sobotniego biegu na dochodzenie na 12,5 km.

Pozostała dwójka biało-czerwonych spisała się bardzo słabo. Jan Guńka na strzelnicy w sumie czterokrotnie spudłował, zajął 84. miejsce, tracąc do zwycięzcy 3.05,0. Z kolei Marcin Zawół podczas strzelania pomylił się trzykrotnie, stracił do Giacomela 3.21,9, co dało mu 90. pozycję.

Zawodnicy w Hochfilzen mieli doskonałe warunki do rywalizacji. Towarzyszyła im dobra widoczność i lekko zmrożony śnieg.

W klasyfikacji generalnej Botn ma 300 punktów, Szwed Sebastian Samuelsson - 224, a Giacomek - 223. Guńka jest na 30. pozycji z dorobkiem 42 pkt., Galica 47. - 17, Badacz 49. - 16.

Na godz. 14:15 został zaplanowany sprint na 7,5 km kobiet.

KN, PAP