Poważna kontuzja skoczka! Musiał przejść operację

Valto nie rozpoczął sezonu zbyt dobrze. Ani razu nie punktował w Pucharze Świata, a w kolejny weekend miał wystartować w Pucharze Kontynentalnym. Tak się jednak nie stanie.

ZOBACZ TAKŻE: Za nami konkurs PŚ w Klingenthal. Kolejne punkty Polki

Reprezentant Finlandii uszkodził chrząstkę w kolanie i musiał przejść operację. Zabieg udał się i teraz czeka go rehabilitacja. Według lekarzy przerwa 22-latka w rywalizacji może potrwać nawet dwa miesiące. Oznacza to, że wróciłby dopiero pod koniec sezonu.

"Dzisiaj przeszedłem operację prawego kolana. Wszystko poszło zgodnie z planem i rozpoczęła się droga do powrotu do zdrowia. Oznacza to, że jeśli rehabilitacja przebiegnie pomyślnie, prawdopodobnie w marcu będę mógł wrócić na stok. Jestem załamany, że opuszczę większość sezonu i szansę na zakwalifikowanie się do olimpiady, ale jednocześnie lubię myśleć, że wszystko ma swój cel i jest to dla mnie okazja, aby wrócić silniejszym niż przedtem" - napisał Valto na Instagramie.

Liderem klasyfikacji generalnej PŚ jest Domen Prevc. Słoweniec wyprzedza swojego rodaka Anze Laniska o 32 punkty, a trzeciego Japończyka Ryoyu Kobayashiego o 64.