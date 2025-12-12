Poważna kontuzja skoczka! Musiał przejść operację

Smutna informacja napłynęła ze świata skoków narciarskich. Kasperi Valto doznał poważnej kontuzji kolana i musiał poddać się operacji. Przerwa fińskiego sportowca może potrwać dwa miesiące.

Skoczek narciarski w białym kombinezonie, żółtym kasku i niebieskich goglach stoi na śniegu.
fot. PAP
Kasperi Valto

Valto nie rozpoczął sezonu zbyt dobrze. Ani razu nie punktował w Pucharze Świata, a w kolejny weekend miał wystartować w Pucharze Kontynentalnym. Tak się jednak nie stanie.

 

Reprezentant Finlandii uszkodził chrząstkę w kolanie i musiał przejść operację. Zabieg udał się i teraz czeka go rehabilitacja. Według lekarzy przerwa 22-latka w rywalizacji może potrwać nawet dwa miesiące. Oznacza to, że wróciłby dopiero pod koniec sezonu.

 

"Dzisiaj przeszedłem operację prawego kolana. Wszystko poszło zgodnie z planem i rozpoczęła się droga do powrotu do zdrowia. Oznacza to, że jeśli rehabilitacja przebiegnie pomyślnie, prawdopodobnie w marcu będę mógł wrócić na stok. Jestem załamany, że opuszczę większość sezonu i szansę na zakwalifikowanie się do olimpiady, ale jednocześnie lubię myśleć, że wszystko ma swój cel i jest to dla mnie okazja, aby wrócić silniejszym niż przedtem" - napisał Valto na Instagramie. 

 

Liderem klasyfikacji generalnej PŚ jest Domen Prevc. Słoweniec wyprzedza swojego rodaka Anze Laniska o 32 punkty, a trzeciego Japończyka Ryoyu Kobayashiego o 64.

