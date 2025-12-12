Poznaliśmy datę finału Drużynowych Mistrzostw Polski w tenisie. Gwiazdy na korcie!

Organizatorem imprezy rozgrywanej w formule Final Four będzie Polski Związek Tenisowy, a gospodarzem - Bielsko-Biała. Zawody ugoszczą klubowe obiekty BKT Advantage, które znajdują się przy ul. Ceramicznej 20 w malowniczym, 2,5-hektarowym Parku Rosta. Tenisiści zagrają na kortach dywanowych piłkami Tretorn Serie+ Control.

BKT Advantage w fazie zasadniczej zajął pierwsze miejsce w grupie A. Grupę B wygrał WKT Grunwald Poznań. Rywalami tych drużyn w półfinałach będą KS Górnik Bytom oraz Come-On Wrocław. Bielszczanie bronią tytułu, natomiast trzy pozostałe kluby zadebiutują w Final Four.

Piątek to dzień oficjalnych treningów. Spotkanie kapitanów oraz losowanie odbędzie się tego samego dnia o 18.00. Początek sobotnich półfinałów, które będą się toczyć jednocześnie na czterech kortach, organizatorzy zaplanowali na 11.00. Niedzielny mecz o trzecie miejsce rozpocznie się o 10.00 (dwa korty), a finał - o 11.00 (dwa korty).

ZOBACZ TAKŻE: Roger Federer wraca na kort! Zmierzy się z innymi legendami

Czas na zgłoszenie składów - maksymalnie pięciu tenisistów i tenisistek - upływa 8 grudnia o 15.00. Wtedy dowiemy się, kto ostatecznie wystąpi w Final Four. Kapitanowie do 12 grudnia będą mogli dokonać jeszcze jednej zmiany spośród zawodników swojego klubu.

- Walka o tytuł z udziałem czołowych polskich tenisistów oraz tenisistek to nie wszystko, bo mamy w planach także Mikołajowy Turniej Siro Kids Cup dla dzieci do lat ośmiu, a także spotkania dla najmłodszych z uczestnikami Final Four - zapowiada dyrektor turnieju oraz członkini zarządu Polskiego Związku Tenisowego (PZT) Aleksandra Musiał.

Wstęp na trybuny będzie bezpłatny. Wśród uczestników możemy spodziewać się czołowych polskich tenisistów, zwłaszcza zawodników LOTTO PZT Team. Ostateczne składy uczestników Final Four będziemy komunikować w mediach społecznościowych PZT.

Pula nagród Drużynowych Mistrzostw Polski to 250 tys. zł. Kluby otrzymały już wypłatę 80 z 180 tys. zł za sezon zasadniczy. 70 tys. zł to z kolei pula dla uczestników Final Four. Zwycięzcy rywalizacji o tytuł Drużynowego Mistrza Polski mogą liczyć na 30 tys. zł. Drugie miejsce to 22,5 tys., trzecie - 12,5 tys., a czwarte - 5 tys. zł premii.

Składy:

KS Górnik Bytom: Darja Semenistaja, Gabriela Knutson, Weronika Falkowska, Zuzanna Pawlikowska, Anna Kmiecik, Vit Kopriva, Lucas Klein, Szymon Kielan, Nikodem Barcik, Antoni Gadzaliński

WKS Grunwald Poznań: Gina Feistel, Barbara Straszewska, Oliwia Sybicka, Antonina Maćkowiak, Martyna Jankowska, Fryderyk Lechno-Wasiutyński, Jasza Szajrych, Karol Drzewiecki, Borys Zgoła, Andrzej Kapaś

BKT Advantage Bielsko-Biała: Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova, Maja Chwalińska, Viktoria Hruncakova, Vendula Valdmannova, Maks Kaśnikowski, Jozef Kovalik, Karol Filar, Jiri Vesely, Łukasz Kubot

Come-on Tennis Club Wrocław: Nika Hurkacz, Marta Leśniak, Daniel Michalski, Marek Gengel, Aleksander Orlikowski, Szymon Walków, Błażej Koniusz

KN, Informacja prasowa