Raca wypaliła dziurę w parkiecie. O krok od tragedii. Polska siatkarka zdradza szczegóły

Szczurowska dołączyła do tureckiego giganta w styczniu tego roku i już zdążyła przekonać się o atmosferze jaka panuje na meczach z udziałem kibiców Besiktasu. Wielu z nich na co dzień dopinguje piłkarzy, więc ich stadionowe nawyki są nierozłącznym elementem w hali. A jak wiadomo, nie wszystko, co funkcjonuje na otwartej przestrzeni, sprawdza się w zadaszonym obiekcie, jakim jest hala sportowa.

O ile głośne przyśpiewki i żywiołowy doping jest czymś mile widzianym, tak odpalanie rac w żaden sposób nie współgra z meczem siatkówki. A to właśnie stanowi największy problem w takich krajach jak Turcja i Grecja, zwłaszcza w tych klubach, które mają sekcje piłkarskie i siatkarskie.

Szczurowska w programie "Siatkarskie Ligi" przytoczyła sytuację z poprzedniego sezonu, gdy kibice Besiktasu odpalili race, a następnie rzucili je na parkiet. Jedna z nich wypaliła dziurę, a druga wylądowała tuż za plecami zagrywającej siatkarki! Tragedia była zatem o krok. Władze ligi są bezradne i jedynym rozwiązaniem jest rozgrywanie meczów przy pustych trybunach.

- Kto by się czuł bezpiecznie, gdy na boisku są petardy - przyznała Szczurowska.

24-latka dodała, że kibice w Turcji potrafią być bardzo antagonistyczni, gdy drużyna osiąga słabe wyniki. Dotyczy to tych "sympatyków", którzy wywodzą się z piłkarskich aren. A warto dodać, że często to kluby zapraszają ich na mecze siatkówki, tak aby mogli wypełnić halę i stworzyć gorącą atmosferę, która w teorii miałaby pomóc drużynie...

