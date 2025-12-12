Rafa Nadal po operacji! "Nie zagram w Australian Open"

Rafael Nadal to bezdyskusyjnie jedna z największych i najbardziej zasłużonych postaci światowego sportu. W swojej dziedzinie osiągnął niemalże wszystko: zwyciężył 22 turnieje wielkoszlemowe, w tym aż 14 razy Roland Garros, był liderem rankingu ATP, zdobył również dwa złote medale igrzysk olimpijskich - po jednym w singlu (Pekin 2008) i deblu (Rio de Janeiro 2016).

W ostatnich latach Hiszpanowi częściej niż zwykle doskwierały jednak kłopoty zdrowotne, przez które nie do końca był w stanie rywalizować na najwyższym poziomie. Ostatecznie odwiesił rakietę na kołek w 2024 roku.

Po zakończeniu kariery Nadal nadal boryka się ze skutkami obciążeń, jakie spotykały go podczas jego przygody z profesjonalnym sportem. Teraz przeszedł operację.

"Wydaje mi się, że nie będę mógł zagrać w Australian Open w styczniu" - rozpoczął żartobliwie swój wpis w mediach społecznościowych były hiszpański tenisista. "Musiałem poddać się operacji ręki z powodu problemu, który ciągnął się od lat. Mam nadzieję, że wkrótce będzie dobrze" - dodał.