Stawką walki wieczoru sobotniej gali będzie pas mistrza WBC International w kategorii bridgerweight. Naprzeciw siebie staną Nikodem Jeżewski i Marko Calic. Dla Polaka ewentualne zwycięstwo może oznaczać początek kariery na światowych ringach. Jeżewski jest niepokonany od ponad trzech lat, a w swoim ostatnim występie popisał się efektownym nokautem.



W co-main evencie Kajetan Kalinowski zmierzy się z Pawłem Stępniem. Pojedynek zapowiada się niezwykle emocjonująco, obaj panowie legitymują się świetnymi rekordami, a zwycięzca sobotniej walki założy na biodra aż dwa pasy. Na szali są pasy WBC Francophone oraz WBC Baltic w wadze półciężkiej.





Jedno z ciekawszych starć gali odbędzie się w kategorii ciężkiej. Do ringu, by powalczyć o tytuł mistrza Polski w tej wadze, wejdą Kacper Meyna i Maciej Smokowski. Zwycięzca zgarnie również pas WBC Baltic. Obaj pięściarze to zawodnicy z potencjałem na duże kariery w królewskiej dywizji.





Największą nowością gali będzie pierwsze w Polsce starcie drużynowe pomiędzy dwiema czołowymi grupami promotorskimi — Rocky Boxing Promotion i Babilon Promotion. W formacie 4 na 4 zaprezentuje się ośmiu zawodników reprezentujących oba teamy, a rywalizacja ma wyłonić najsilniejszą strukturę w polskim boksie zawodowym.



Kat. Bridger (do 101,6 kg) – Nikodem Jeżewski (26-2-1) – Marko Calic (16-2-0) [Walka o pas WBC International w wadze Bridger]

Kat. Półciężka (do 79,4 kg) – Kajetan Kalinowski (11-1-0) – Paweł Stępień (20-1-2) [Walka o pas WBC Francophone oraz WBC Baltic w wadze półciężkiej]

Kat. Ciężka (powyżej 101,6 kg) – Kacper Meyna (15-1-0) – Maciej Smokowski (7-0-0) [Walka o pas WBC Baltic oraz pas Mistrza Polski w wadze ciężkiej]

Kat. Półciężka (do 79,4 kg) – Maksym Mishchenko (10-3-1) – Rafał Dudek (3-2-1)

Kat. Ciężka (powyżej 101,6 kg) – Vitalii Burlak (1-0-0) – Jacek Gałązka (3-1-0)

Kat. Lekka (do 61,2 kg) – Dominik Harwankowski (14-1-0) – Yilber Fabian Trujillo Herrera (1-1-0)

Kat. Cruiser (do 90,7 kg) – Łukasz Puczyński (7-1-1) – Mateusz Rybarski (1-14-0)

