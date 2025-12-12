Rocky Boxing Night. Wyniki ważenia

Przed nami gala MIRRA Rocky Boxing Night. Już w sobotę czekają nas wielkie emocje. W Sopocie dojdzie do trzech walk o pasy. Mowa o starciach Nikodema Jeżewskiego z Marko Caliciem (o pas WBC International w wadze Bridger), Kajetana Kalinowskiego z Pawłem Stępniem (o pas WBC Francophone oraz WBC Baltic w wadze półciężkiej) oraz Kacpra Meyny z Maciejem Smokowskim (o pas WBC Baltic oraz pas Mistrza Polski w wadze ciężkiej).

W piątek odbyła się ceremonia ważenia przed sobotnią rywalizacją. Spośród 12 zawodników, póki co, jeden nie zmieścił się w limicie. Mowa o Yilberze Fabianie Trujillo Herrerze.

Gala MIRRA Rocky Boxing Night w Sopocie - wyniki ważenia:

Kat. Bridger (do 101,6 kg): Nikodem Jeżewski (98,2) - Marko Calic (91) [Walka o pas WBC International w wadze Bridger]

Kat. Półciężka (do 79,4 kg): Kajetan Kalinowski (79,2) - Paweł Stępień (79) [Walka o pas WBC Francophone oraz WBC Baltic w wadze półciężkiej]

Kat. Ciężka (powyżej 101,6 kg): Kacper Meyna (108) - Maciej Smokowski (108,2) [Walka o pas WBC Baltic oraz pas Mistrza Polski w wadze ciężkiej]

Kat. Półciężka (do 79,4 kg): Maksym Mishchenko (78,4) - Rafał Dudek (78,2)

Kat. Ciężka (powyżej 101,6 kg): Vitalii Burlak (101,8) - Jacek Gałązka (107,2)

Kat. Lekka (do 61,2 kg): Dominik Harwankowski (62,6) - Yilber Fabian Trujillo Herrera (limit przekroczony, zawodnik ma dwie godziny na zbicie wagi)

Gala Rocky Boxing Night odbędzie się w sobotę 13 grudnia w Sopocie. Transmisja wydarzenia w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go od godziny 19:00. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.