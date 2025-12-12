Roger Federer wraca na kort! Zmierzy się z innymi legendami

Szwajcar to nie jedyna gwiazda, która 17 stycznia pokaże się kibicom na Rod Laver Arena. W pokazowym meczu gwiazd weźmie również udział Andre Agassi - były lider rankingu i czterokrotny triumfator zmagań w Melbourne. Nie zabraknie także legend australijskiego tenisa: Patricka Raftera i Lleytona Hewitta, którzy, podobnie jak wspomniane wcześniej legendy, byli podczas swojej kariery światowymi "jedynkami".





Wydarzenie to jest sytuacją absolutnie bez precedensu. W tradycji tenisowej rywalizacji wielkoszlemowej nigdy nie istniało pojęcie "ceremonii otwarcia”. Organizatorzy imprezy w Melbourne będą więc swego rodzaju prekursorami.

Roger Federer, który właśnie na Rod Laver Arena w 2018 roku podniósł swój ostatni tytuł wielkoszlemowy, na łamach oficjalnej strony turnieju opowiedział o swoich odczuciach związanych ze zbliżającą się ceremonią otwarcia turnieju.





- Powrót do wygrania AO w 2017 roku to jedno z moich najcenniejszych wspomnień z Wielkiego Szlema, a powtórzenie tego zwycięstwa w 2018 roku było kolejnym spełnieniem marzeń w Melbourne. Nie mogę się doczekać, aż znów pojadę do Australii i stworzę kolejne fantastyczne chwile z australijskimi kibicami - powiedział Szwajcar, cytowany przez oficjalną stronę turnieju.





Główna część pierwszego wielkoszlemowego turnieju w sezonie rozpocznie się 18 stycznia, a zakończy się finałem mężczyzn w singlu 1 lutego. W Melbourne tytułu wśród pań bronić będzie Amerykanka Madison Keys. W rywalizacji panów przed rokiem najlepszy okazał się Włoch Jannik Sinner.

