Roger Federer wraca na kort! Zmierzy się z innymi legendami

Tenis

Po raz pierwszy w historii, przed rozpoczęciem zmagań na Australian Open, odbędzie się uroczysta ceremonia otwarcia. Organizatorzy poinformowali, że jednym z uczestników meczu pokazowego tego dnia będzie Roger Federer. 44-latek stanie na korcie naprzeciwko innych byłych liderów rankingu ATP.

Roger Federer macha do publiczności.
fot. PAP
Roger Federer

Szwajcar to nie jedyna gwiazda, która 17 stycznia pokaże się kibicom na Rod Laver Arena. W pokazowym meczu gwiazd weźmie również udział Andre Agassi - były lider rankingu i czterokrotny triumfator zmagań w Melbourne. Nie zabraknie także legend australijskiego tenisa: Patricka Raftera i Lleytona Hewitta, którzy, podobnie jak wspomniane wcześniej legendy, byli podczas swojej kariery światowymi "jedynkami".

ZOBACZ TAKŻE: Porażka Klimovicovej. Reprezentantka Polski wręcz zmieciona z kortu


Wydarzenie to jest sytuacją absolutnie bez precedensu. W tradycji tenisowej rywalizacji wielkoszlemowej nigdy nie istniało pojęcie "ceremonii otwarcia”. Organizatorzy imprezy w Melbourne będą więc swego rodzaju prekursorami.

 

Roger Federer, który właśnie na Rod Laver Arena w 2018 roku podniósł swój ostatni tytuł wielkoszlemowy, na łamach oficjalnej strony turnieju opowiedział o swoich odczuciach związanych ze zbliżającą się ceremonią otwarcia turnieju.

- Powrót do wygrania AO w 2017 roku to jedno z moich najcenniejszych wspomnień z Wielkiego Szlema, a powtórzenie tego zwycięstwa w 2018 roku było kolejnym spełnieniem marzeń w Melbourne. Nie mogę się doczekać, aż znów pojadę do Australii i stworzę kolejne fantastyczne chwile z australijskimi kibicami - powiedział Szwajcar, cytowany przez oficjalną stronę turnieju.

Główna część pierwszego wielkoszlemowego turnieju w sezonie rozpocznie się 18 stycznia, a zakończy się finałem mężczyzn w singlu 1 lutego. W Melbourne tytułu wśród pań bronić będzie Amerykanka Madison Keys. W rywalizacji panów przed rokiem najlepszy okazał się Włoch Jannik Sinner.

ST, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ANDRE AGASSIATPAUSTRALIAN OPENAUSTRALIAN OPEN 2026MELBOURNEROGER FEDERERTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kamil Majchrzak gościem Polsat Sport Talk

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 