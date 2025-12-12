Szokujący wybór sportowca roku! Fani oburzeni
Lorenzo Musetti został sportowcem roku we Włoszech według dziennika "La Gazzetta dello Sport". Wybór ten wywołał wielkie oburzenie wśród fanów. Według nich zdecydowanie bardziej na taki tytuł zasługiwał inny tenisista.
"La Gazzetta dello Sport" przyznała tytuł najlepszego włoskiego sportowca 2025 roku. Wyróżniony przez prestiżowy dziennik został Lorenzo Musetti, jednak wybór ten spotkał się z dezaprobatą wśród fanów.
Ich zdaniem taki tytuł powinien trafić do innego tenisisty - Jannika Sinnera. 24-latek w tym sezonie był obok Hiszpana Carlosa Alcaraza najlepszym zawodnikiem w tourze. Sięgnął po dwa Wielkie Szlemy: Australian Open i Wimbledon. Zwyciężył 58 meczów, notując zaledwie sześć porażek.
Sezon w wykonaniu Musettiego znacznie odbiega osiągnięciami od tego, który ma za sobą Sinner. Młodszy o rok gracz nie zdobył ani jednego tytułu. Triumfował w 45 spotkaniach, natomiast w 22 okazał się gorszy od przeciwnika.
Kibice we Włoszech zauważają, że inni tamtejsi tenisiści mieli bardziej udany rok niż Musetti, nie tylko Sinner. Mowa o Flavio Cobollim czy Luciano Darderim. Pierwszy z nich wygrał dwa turnieje i został 17. rakietą świata, z kolei drugi zdobył trzy tytuły i awansował na 26. miejsce w rankingu. Obaj pomogli również reprezentacji zwyciężyć w Pucharze Davisa.