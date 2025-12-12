Szokujący wybór sportowca roku! Fani oburzeni

Julian CieślakTenis

Lorenzo Musetti został sportowcem roku we Włoszech według dziennika "La Gazzetta dello Sport". Wybór ten wywołał wielkie oburzenie wśród fanów. Według nich zdecydowanie bardziej na taki tytuł zasługiwał inny tenisista.

Dwóch mężczyzn w strojach tenisowych przytula się na korcie tenisowym, jeden z nich trzyma rakietę.
fot. PAP/EPA
Lorenzo Musetti i Jannik Sinner

"La Gazzetta dello Sport" przyznała tytuł najlepszego włoskiego sportowca 2025 roku. Wyróżniony przez prestiżowy dziennik został Lorenzo Musetti, jednak wybór ten spotkał się z dezaprobatą wśród fanów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Roger Federer wraca na kort! Zmierzy się z innymi legendami

 

Ich zdaniem taki tytuł powinien trafić do innego tenisisty - Jannika Sinnera. 24-latek w tym sezonie był obok Hiszpana Carlosa Alcaraza najlepszym zawodnikiem w tourze. Sięgnął po dwa Wielkie Szlemy: Australian Open i Wimbledon. Zwyciężył 58 meczów, notując zaledwie sześć porażek.

 

Sezon w wykonaniu Musettiego znacznie odbiega osiągnięciami od tego, który ma za sobą Sinner. Młodszy o rok gracz nie zdobył ani jednego tytułu. Triumfował w 45 spotkaniach, natomiast w 22 okazał się gorszy od przeciwnika.

 

Kibice we Włoszech zauważają, że inni tamtejsi tenisiści mieli bardziej udany rok niż Musetti, nie tylko Sinner. Mowa o Flavio Cobollim czy Luciano Darderim. Pierwszy z nich wygrał dwa turnieje i został 17. rakietą świata, z kolei drugi zdobył trzy tytuły i awansował na 26. miejsce w rankingu. Obaj pomogli również reprezentacji zwyciężyć w Pucharze Davisa.

Przejdź na Polsatsport.pl
ATPATP TOURFLAVIO COBOLLIINNEJANNIK SINNERLORENZO MUSETTILUCIANO DARDERITENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Matthew Christopher Romios Ryan Seggerman - Vit Kopriva Arjun Kadhe. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 