Szokujący wybór sportowca roku! Fani oburzeni

"La Gazzetta dello Sport" przyznała tytuł najlepszego włoskiego sportowca 2025 roku. Wyróżniony przez prestiżowy dziennik został Lorenzo Musetti, jednak wybór ten spotkał się z dezaprobatą wśród fanów.

Ich zdaniem taki tytuł powinien trafić do innego tenisisty - Jannika Sinnera. 24-latek w tym sezonie był obok Hiszpana Carlosa Alcaraza najlepszym zawodnikiem w tourze. Sięgnął po dwa Wielkie Szlemy: Australian Open i Wimbledon. Zwyciężył 58 meczów, notując zaledwie sześć porażek.

Sezon w wykonaniu Musettiego znacznie odbiega osiągnięciami od tego, który ma za sobą Sinner. Młodszy o rok gracz nie zdobył ani jednego tytułu. Triumfował w 45 spotkaniach, natomiast w 22 okazał się gorszy od przeciwnika.

Kibice we Włoszech zauważają, że inni tamtejsi tenisiści mieli bardziej udany rok niż Musetti, nie tylko Sinner. Mowa o Flavio Cobollim czy Luciano Darderim. Pierwszy z nich wygrał dwa turnieje i został 17. rakietą świata, z kolei drugi zdobył trzy tytuły i awansował na 26. miejsce w rankingu. Obaj pomogli również reprezentacji zwyciężyć w Pucharze Davisa.