Tauron Liga: LOTTO Chemik Police - Moya Radomka Radom. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

LOTTO Chemik Police - Moya Radomka Radom to mecz w ramach dziesiątej kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo LOTTO Chemik Police - Moya Radomka Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Chemik w tym sezonie nie wygląda najlepiej. Drużyna z Polic nie zdołała wygrać z żadną drużyną z czołówki, najbliżej była tego w ostatniej kolejce w przegranym 2:3 starciu z ŁKS-em. W całej dotychczasowej kampanii policzanki odniosły trzy zwycięstwa i w ligowej tabeli wyprzedzają jedynie ekipy z Wrocławia i Nowego Dworu Mazowieckiego.

Po świetnym początku sezonu Radomki niewiele zostało. Ostatnie cztery spotkania to cztery porażki i zero punktów. Bilans radomianek wynosi już 4:5 i z każdą kolejną kolejką spadają w tabeli coraz niżej. Lepiej ich sytuacja wygląda w Pucharze CEV, gdzie bezproblemowo w dwumeczu rozprawiły się z rywalkami z Ołomuńca, dwukrotnie wygrywając 3:0.

W ostatnich trzech bezpośrednich starciach górą były siatkarki z Radomia.

Relacja live i wynik na żywo LOTTO Chemik Police - Moya Radomka Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.
 
 

