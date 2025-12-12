Chemik w tym sezonie nie wygląda najlepiej. Drużyna z Polic nie zdołała wygrać z żadną drużyną z czołówki, najbliżej była tego w ostatniej kolejce w przegranym 2:3 starciu z ŁKS-em. W całej dotychczasowej kampanii policzanki odniosły trzy zwycięstwa i w ligowej tabeli wyprzedzają jedynie ekipy z Wrocławia i Nowego Dworu Mazowieckiego.





Po świetnym początku sezonu Radomki niewiele zostało. Ostatnie cztery spotkania to cztery porażki i zero punktów. Bilans radomianek wynosi już 4:5 i z każdą kolejną kolejką spadają w tabeli coraz niżej. Lepiej ich sytuacja wygląda w Pucharze CEV, gdzie bezproblemowo w dwumeczu rozprawiły się z rywalkami z Ołomuńca, dwukrotnie wygrywając 3:0.



W ostatnich trzech bezpośrednich starciach górą były siatkarki z Radomia.





Relacja live i wynik na żywo LOTTO Chemik Police - Moya Radomka Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.





ST, Polsat Sport