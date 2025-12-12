Siatkarki z Wrocławia prezentują się w tej kampanii TAURON Ligi bardzo słabo. Ostatnie tygodnie są wręcz dramatyczne. Volley przez pięć ostatnich meczów nie ugrał nawet seta. Dotychczasowy bilans ekipy z Dolnego Śląska to 1-8. Jedyne zwycięstwo wrocławianki odniosły na inaugurację ligi w starciu z drużyną z Nowego Dworu Mazowieckiego, która nie zdobyła do tej pory choćby punktu.





ŁKS nie okupuje co prawda dna tabeli, ale popularne "Wiewióry" przyzwyczaiły swoich sympatyków do lepszej gry. Na dziewięć rozegranych spotkań wygrały sześć. Dwa ostatnie zwycięstwa to jednak triumfy po pięciosetowych bataliach, a strata do lidera z Rzeszowa to już siedem "oczek". Z drużynami z dołu tabeli łodzianki jednak zawsze w tym sezonie zgarniały pełną pulę.





Ostatni raz Volley pokonał ŁKS w 2021 roku.





Relacja live i wynik na żywo meczu #VolleyWrocław - ŁKS Commercecon Łódź od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport