Tym razem bez tie-breaka. ŁKS coraz bliżej czołówki

Zespół gospodyń dobrze rozpoczął mecz (5:1), ale jego dobra passa nie trwała długo. Rywalki zaczęły punktować seriami i nie tylko odrobiły stratę, ale i wyszły na wysokie prowadzenie. Premierową odsłonę wygrały 25:18.

Drugiego seta wrocławianki rozpoczęły tak, jakby chciały wyrzucić z głowy porażkę poniesioną kilka minut wcześniej. Wydawało się, że prowadzenie 7:0 zapewni im spokój w głowach i na boisku, jednak tak się nie stało. Kilkanaście minut później było już 14:12 dla ŁKS-u i gospodynie znów musiały odrabiać straty. I po raz kolejny nie podołały. Po godzinie gry było już 2:0.

Trzeci set był odmianą gry gospodyń. Zawodniczki #VolleyWrocław prowadziły przez większość trwania partii, pod koniec straciły przewagę (18:19), ale tym razem wzięły się w garść i, zaliczając dwie serie punktowe, wygrały 25:20.

Co się odwlekło, to nie uciekło. ŁKS szybko "odskoczył" (10:5) wydawało się, że ze spokojem może kontynuować grę. Wrocławianki podgoniły jednak wynik (17:18), ale na więcej nie wystarczyło im już sił. Łodzianki zachowały więcej zimnej krwi i triumfowały 25:23. Mecz asem zakończyła Anna Obiała.

To pierwsze zwycięstwo łodzianek w Tauron Lidze za trzy punkty od dwóch tygodni. Poprzednie dwa spotkania zawodniczki ŁKS-u wygrywały po tie-breaku.

#VolleyWrocław - ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (18:25, 21:25, 25:20, 23:25)

#VolleyWrocław: Natalia Dróżdż, Martyna Łazowska, Diana Frankewycz, Emilia Kaczmarzyk, Barbara Dapic, Aimee Lemire – Alika Lutsenko (libero) – Martyna Grysak, Joanna Garncarz, Sara Wąsiakowska.

ŁKS Commercecon Łódź: Anna Obiała, Wiktoria Kowalczyk, Mariana Brambilla, Sonia Stefanik, Daniela Nunes Cechetto, Daria Szczyrba – Anna Pawłowska (libero) – Regiane Bidias, Anastazja Hryszczuk, Angelika Gajer, Katarzyna Nowak, Thana Fayad