Wielkie zmiany w Jagiellonii! Odchodzi czołowa postać

Ziemowit Deptuła dołączył do Jagiellonii Białystok w październiku 2024, gdy został wiceprezesem zarządu. Z początkiem 2025 przejął funkcję prezesa zarządu.

ZOBACZ TAKŻE: Kibice Legii zatrzymani po meczu w Armenii. Mieli zdewastować mienie

Jak się okazało, przygoda Deptuły na tym stanowisku potrwa równo rok. Sam zainteresowany przekazał wieści o odejściu z klubu.

"Moja decyzja, podyktowana względami osobistymi, została przyjęta, a to oznacza, że wraz z końcem roku przestanę oficjalnie pełnić zaszczytną rolę prezesa zarządu" - napisał w swoim oświadczeniu Deptuła.

Przyznał również, że za nim wspaniały czas.

"Bycie częścią tej społeczności było jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie spotkały mnie na mojej dotychczasowej drodze zawodowej. Tego się nie zapomina. Każdy dzień tutaj zostawił mi coś, co będę nosił ze sobą jeszcze bardzo długo: ludzką życzliwość, wspólne emocje, chwile dumy, a także tę absolutnie wyjątkową atmosferę, która potrafi robić tylko Klub tworzony z serca, a takim niewątpliwie jest Jagiellonia" - dodał.

Wiemy już, kto zastąpi Deptułę w roli prezesa zarządu Jagiellonii Białystok. Mowa o Macieju Szymańskim.