Wielkie zmiany w Jagiellonii! Odchodzi czołowa postać
Z końcem bieżącego roku Ziemowit Deptuła przestanie pełnić funkcję prezesa zarządu Jagiellonii Białystok. Jak sam przyznał, taka decyzja podyktowana jest względami osobistymi. Zastąpi go Maciej Szymański.
Ziemowit Deptuła dołączył do Jagiellonii Białystok w październiku 2024, gdy został wiceprezesem zarządu. Z początkiem 2025 przejął funkcję prezesa zarządu.
Jak się okazało, przygoda Deptuły na tym stanowisku potrwa równo rok. Sam zainteresowany przekazał wieści o odejściu z klubu.
"Moja decyzja, podyktowana względami osobistymi, została przyjęta, a to oznacza, że wraz z końcem roku przestanę oficjalnie pełnić zaszczytną rolę prezesa zarządu" - napisał w swoim oświadczeniu Deptuła.
Przyznał również, że za nim wspaniały czas.
"Bycie częścią tej społeczności było jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie spotkały mnie na mojej dotychczasowej drodze zawodowej. Tego się nie zapomina. Każdy dzień tutaj zostawił mi coś, co będę nosił ze sobą jeszcze bardzo długo: ludzką życzliwość, wspólne emocje, chwile dumy, a także tę absolutnie wyjątkową atmosferę, która potrafi robić tylko Klub tworzony z serca, a takim niewątpliwie jest Jagiellonia" - dodał.
Wiemy już, kto zastąpi Deptułę w roli prezesa zarządu Jagiellonii Białystok. Mowa o Macieju Szymańskim.