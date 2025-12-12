Za nami konkurs PŚ w Klingenthal. Kolejne punkty Polki

Twardosz skoczyła 111,5 m i 117 m, co dało jej 173 pkt. Po pierwszej serii odpadła Bełtowska, która uzyskała 101 m i 69,2 pkt.

Maruyama triumfowała notą 240,5 pkt po skokach na 130 m i 127 m. Druga Prevc skoczyła 128 m i 126 m, tracąc punkt do zwyciężczyni. Trzecia Eder uzyskała 125,5 m i 128,5 m - 231,9 pkt. Tuż za podium uplasowała się Japonka Sara Takanashi.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Maruyama, która zdobyła 590 pkt. Druga Prevc ma 436 pkt, a trzecia Norweżka Anna Odine Stroem zgromadziła 348 pkt. Twardosz z dorobkiem 81 pkt plasuje się na 18. pozycji. Bełtowska ma 18 pkt i jest 33.

W piątek o godzinie 19.30 w Klingenthal odbędą się jeszcze kwalifikacje mężczyzn z udziałem sześciu Polaków: Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha, Piotra Żyły, Dawida Kubackiego, Pawła Wąska i Macieja Kota.

KP, PAP