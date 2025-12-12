Żyła najlepszy z Biało-Czerwonych! Komplet Polaków w PŚ Klingenthal

Żyła uzyskał 131 m i 123,1 pkt, Stoch - 129 m i 121,2 pkt, Kot - 129,5 m i 119,5 pkt, Tomasiak - 126,5 m i 118,2 pkt, Kubacki - 127,5 m i 116,6 pkt, a Wąsek - 120 m i 102,1 pkt.

ZOBACZ TAKŻE: Poważna kontuzja skoczka! Musiał przejść operację

W piątkowych kwalifikacjach najlepiej zaprezentował się Raimund, który skoczył 139,5 m i zdobył 143,5 pkt. Drugi był Słoweniec Domen Prevc - 135,5 m i 140,6 pkt, natomiast trzecie miejsce zajął Japończyk Ryoyu Kobayashi - 137,5 m i 138,1 pkt. Austriak Stefan Kraft, który niedawno został ojcem i ominął konkursy w Ruce i Wiśle, uplasował się na piątej pozycji.

W sobotę na Schwarzbergschanze o godzinie 11:45 rozpocznie się konkurs indywidualny kobiet, który będzie poprzedzony kwalifikacjami z udziałem trzech Polek: Anny Twardosz, Poli Bełtowskiej i Nicole Konderli-Juroszek. Mężczyźni przystąpią do rywalizacji o 15:45.

KP, PAP