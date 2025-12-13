Anna Twardosz w trzeciej dziesiątce. Prevc wygrała w Kligenthal

Twardosz skoczyła 116 m i 119 m, co dało jej 207,1 pkt. Do konkursu nie zakwalifikowały się Pola Bełtowska, która po skoku na odległość 109 m zajęła 41. miejsce w eliminacjach, i Nicole Konderla-Juroszek - 105 m i 46. lokata.

ZOBACZ TAKŻE: Prevc najlepsza w Wiśle. Kolejny dobry konkurs Twardosz

Prevc, która w pierwszym konkursie w piątek była druga, w obu sobotnich seriach poleciała najdalej - 135 m i 138 m, co dało jej łączną notę 294,1 pkt. Maruyama, piątkowa triumfatorka, straciła do zwyciężczyni cztery punkty po skokach 134 m i 135 m. Trzecia Stroem uzyskała 128,5 m i 131,5 m - 272,4 pkt.

To trzecia wygrana Słowenki w zawodach PŚ w tym sezonie i w sumie 25. w karierze. W klasyfikacji wszech czasów jest trzecia - za 11. w sobotę Japonką Sarą Takanashi (63) oraz Norweżką Maren Lundby, która zakończyła już karierę (30).

W klasyfikacji generalnej PŚ prowadzenie utrzymała Maruyama, która ma 670 pkt. Druga Prevc ma 536 pkt, a trzecia Stroem zgromadziła 408 pkt. Twardosz z dorobkiem 88 pkt plasuje się na 18. pozycji. Bełtowska ma 18 pkt i jest 36.

W sobotę o godzinie 15.45 w Klingenthal rozpocznie się konkurs indywidualny mężczyzn z udziałem sześciu Polaków: Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha, Piotra Żyły, Dawida Kubackiego, Pawła Wąska i Macieja Kota.

PAP