As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025. Wilfredo Leon i Ewa Pajor w walce o 3. miejsce. Zagłosuj!

Inne

Trwa plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025", w którym Czytelnicy wybierają najlepszego sportowca roku! Za nami drugi półfinał, w którym Aleksandra Mirosław zatriumfowała nad Ewą Pajor. Kto powinien zająć trzecie miejsce - piłkarka, czy też może siatkarz Wilfredo Leon? Poznaj sylwetki kandydatów i oddaj głos w naszej ankiecie!

Grafika przedstawiająca plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Na środku znajduje się symbol "VS" między zdjęciami Wilfredo Leona i Ewy Pajor. Po lewej stronie widnieje logo plebiscytu, a po prawej przycisk "Głosuj".
fot. Interia Sport
As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025. Wilfredo Leon i Ewa Pajor w walce o 3. miejsce. Zagłosuj!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego zamierzeniem jest wskazanie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w ramach głosowania odbywającego się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.


W pierwszym etapie zabawy Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli następnie do 1/8 finału - teraz ich wybrańców czekają pojedynki w trybie pucharowym.


Zakończyliśmy już półfinały! W pierwszym z nich Iga Świątek zatriumfowała nad Wilfredo Leonem. W drugim Aleksandra Mirosław pokonała Ewę Pajor. Teraz przyszedł więc czas na rywalizację Leona i Pajor o trzecie miejsce - wybierz swego faworyta i zagłosuj w specjalnej ankiecie!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025": Wilfredo Leon kontra Ewa Pajor - kto powinien zająć trzecie miejsce?

Wilfredo Leon - przed sezonem 2024/2025 niespodziewanie zdecydował się na transfer do naszej PlusLigi i jak się okazało, był to znakomity ruch. Przyjmujący reprezentacji Polski stanowił o sile Bogdanki LUK Lublin, która pierwszy raz w swojej historii sięgnęła po tytuł klubowego mistrza Polski w siatkówce, a Leon został wybrany MVP całych rozgrywek. Po zakończeniu sezonu klubowego Leon wspólnie z resztą kolegów z drużyny narodowej walczył o medale, najpierw w Lidze Narodów FIVB, a potem także w mistrzostwach świata siatkarzy. Pierwsze rozgrywki zakończył ze złotym krążkiem na szyi, a z mundialu wrócił jako brązowy medalista.


Ewa Pajor - kapitan reprezentacji Polski piłkarek nie tylko miała okazję prowadzić kadrę "Biało-Czerwonych" w historycznych, pierwszych mistrzostwach Europy z udziałem naszej kadry, ale przede wszystkim zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach FC Barcelona. Polka i jej koleżanki wywalczyły - podobnie, jak męska kadra FCB - Superpuchar i Puchar Hiszpanii, a także mistrzostwo kraju. W Lidze Mistrzów z kolei "Blaugrana" musiała uznać wyższość jedynie Arsenalu w wielkim finale. Ponadto Polka pobiła rekord klubu jeśli chodzi o liczbę goli w jednym sezonie - odnotowała dokładnie 43 trafienia.


Ankieta dostępna jest TUTAJ.

 

Wybieramy sportowca roku w plebiscycie As Sportu Interii i Polsatu Sport
Interia Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Róża Kozakowska: Uważam, że każdy z nas jest Sportowcem Roku
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 