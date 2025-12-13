Trzy punkty dla Resovii! Dziesiąta porażka siatkarzy z Częstochowy

Po wyrównanym początku meczu (6:6), rzeszowianie zaczęli wypracowywać sobie punktową zaliczkę (11:9), którą powiększali w środkowej części seta (14:10, 18:12). Gospodarze grali skuteczniej, dokładali punkty blokiem, a także zagrywką - w końcówce asem popisał się Karol Butryn (22:16). Wygrali bardzo pewnie, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Klemen Cebulj (25:19).

Na początku drugiej partii rzeszowianie przegrywali 1:3, ale przy zagrywkach Karola Butryna błyskawicznie zmienili wynik na 7:3. Inicjatywa znów należała do gospodarzy, którzy powiększali punktowy dystans (14:9, 19:13). W końcówce ekipa spod Jasnej Góry zerwała się do walki i zmniejszyła straty do trzech oczek (21:18), a później do dwóch, po asie Jakuba Kiedosa (23:21). Resovia utrzymała jednak przewagę, a wynik na 25:22 ustalił skutecznym atakiem Artur Szalpuk.

W trzeciej odsłonie do pewnego momentu oglądaliśmy wyrównaną rywalizację obu zespołów. Goście uzyskali nawet minimalną przewagę po dwóch asach Bartłomieja Lipińskiego (7:9). W odpowiedzi poszła seria pięciu wygranych akcji, po których Resovia prowadziła 14:11, ale znów zanotowała słabszy fragment i przyjezdni wyrównali (16:16). Losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Karol Butryn wywalczył piłkę meczową dla gospodarzy (24:23), a skuteczny atak Milada Ebadipoura oznaczał grę na przewagi. Górą byli w niej goście - trzecią piłkę setową wykorzystał Bartłomiej Lipiński, obijając blok rywali (27:29).

Czwarty set toczył się przy przewadze drużyny z Rzeszowa. Gospodarze szybko odskoczyli na kilka oczek (5:1 - po asie Marcina Janusza). Rywale jeszcze złapali kontakt, ale w środkowej części seta Resovia dominowała na parkiecie (13:9, 17:11) i pewnie zmierzała po wygraną. Goście obronili trzy piłki meczowe, ale przestrzelona zagrywka zamknęła to spotkanie (25:19).

Asseco Resovia Rzeszów – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1 (25:19, 25:22, 27:29, 25:19)

Resovia: Danny Demyanenko, Karol Butryn, Klemen Cebulj, Mateusz Poręba, Marcin Janusz, Artur Szalpuk – Erik Shoji (libero) oraz Jakub Bucki, Wiktor Nowak, Paweł Zatorski, Beau Graham. Trener: Massimo Botti.

Steam: Milad Ebadipour, Daniel Popiela, Patrik Indra, Bartłomiej Lipiński, Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco – Bartosz Makoś (libero) oraz Samuel Jeanlys, Tomasz Kowalski, Jakub Kiedos, Jakub Nowak. Trener: Ljubomir Travica.

