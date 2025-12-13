Nie dali rywalom szans! Zdecydowane zwycięstwo siatkarzy Jastrzębskiego Węgla

W pierwszym secie dość szybko inicjatywę przejęli jastrzębianie. Wygrali serię akcji od stanu 6:5 do 6:10 i do końca seta nie dali już ekipie Barkomu dojść do głosu. Goście grali skuteczniej w ataku, a rywale ułatwili im zadanie, popełniając aż jedenaście błędów. W środkowej części seta Jastrzębski Węgiel powiększył przewagę (8:14, 12:18) i kontrolował sytuację. W ostatniej akcji lwowianie przestrzelili zagrywkę (19:25).

Zobacz także: Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy 2025. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

Druga odsłona przyniosła wyrównaną rywalizację do stanu 11:11. Później znów zaczęła się zarysowywać przewaga ekipy z Jastrzębia-Zdroju. Po asie Antona Brehme goście mieli dwa oczka zaliczki (11:13) i od tego momentu utrzymywali korzystny wynik (13:17, 15:20). Końcówka to punktowa seria jastrzębian przy zagrywkach Michała Gierżota, który posłał dwa asy. Wynik na 17:25 ustalił blokiem Brehme.

Jastrzębianie przeważali również od pierwszych akcji trzeciego seta (1:4, 6:8). Długo utrzymywali przewagę, tym razem jednak siatkarze Barkomu zdołali ich dogonić, gdy popisali się punktową serią od stanu 14:17 do 18:17. Po dwudziestym punkcie lepsi byli jednak podopieczni trenera Andrzeja Kowala. Dwie ważne akcje skończył Michał Gierżot (20:23), jeszcze asem odpowiedział Mousse Gueye, ale zepsuł kolejną zagrywkę, co dało piłkę meczową jastrzębianom (22:24). Kolejne zepsute zagrywki zakończyły to spotkanie (23:25).

Najwięcej punktów: Lorenzo Pope (19), Mousse Gueye (11) – Barkom; Michał Gierżot (17), Łukasz Kaczmarek (13) – JSW. Drużyna Barkomu ustępowała jastrzębianom w skuteczności ataku (42%-55%), gorzej punktowali zagrywką (4–8) i przede wszystkim popełnili więcej błędów własnych (23, przy zaledwie 10 rywali). MVP: Anton Brehme (6/8 = 75% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki).



Barkom-Każany Lwów – JSW Jastrzębski Węgiel 0:3 (19:25, 17:25, 23:25)

Barkom: Mousse Gueye, Lukas Kampa, Lorenzo Pope, Vladyslav Shchurov, Vasyl Tupchii, Illia Kovalov – Yaroslav Pampushko (libero) oraz Dmytro Vietskyy, Yamato Nakano, Mykola Kuts, Oleh Shevchenko, Julius Firkal, Andrii Rohozyn. Trener: Ugis Krastins.

JSW: Nicolas Szerszeń, Jordan Zaleszczyk, Łukasz Kaczmarek, Michał Gierżot, Anton Brehme, Benjamin Toniutti – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Łukasz Usowicz. Trener: Andrzej Kowal.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI