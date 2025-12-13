Brazylijczyk bohaterem Barcelony. Lewandowski i Szczęsny nie grali

W kadrze meczowej "Blaugrany" z powodu zapalenia żołądka i jelit zabrakło Szczęsnego. Z kolei Lewandowski zaczął spotkanie na ławce rezerwowych. Jak się okazało, tego dnia nie wszedł na murawę nawet na chwilę.

Gospodarze mieli zdecydowaną przewagę, a w 23. minucie trafili do siatki za sprawą Ferrana Torresa. Gol nie został jednak uznany, gdyż we wcześniejszej fazie akcji sędziowie odpowiedzialni za VAR wyłapali spalonego.

Barcelona dopięła swego w 70. minucie. Wtedy Raphinha świetnie przymierzył zza pola karnego, wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie.

Na cztery minuty przed końcem Brazylijczyk zdobył swoją drugą bramkę.



Barcelona wygrała i umocniła się na pozycji lidera La Liga.



FC Barcelona - Osasuna 2:0 (0:0)

Bramki: Raphinha 70, 86.

FC Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi (75 Fermin Lopez), Martin, Balde (88 Christensen) - Eric Garcia, Pedri (88 Bardghji) - Lamine Yamal, Raphinha (88 Casado), Rashford (74 de Jong) - Torres.

Osasuna: Herrera - Arguibide (69 Rosier), Boyomo, Catena, Herrando, Bretones - Moncayola, Torro (46 Munoz), Oroz (64 Ruben Garcia) - Munoz (65 Becker), Budimir (65 Raul Garcia).

Żółte kartki: Bretones, Munoz, Moncayola.

PAP