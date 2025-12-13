Brazylijczyk bohaterem Barcelony. Lewandowski i Szczęsny nie grali

Piłka nożna

FC Barcelona pokonała Osasunę 2:0 w meczu 16. kolejki La Liga. Oba gole strzelił Raphinha. Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny nie wystąpili w tym spotkaniu.

Dwóch piłkarzy FC Barcelony w niebiesko-bordowych strojach, jeden z nich Raphinha z numerem 11, podaje rękę drugiemu.
fot. PAP
Raphinha dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w meczu z Osasuną

W kadrze meczowej "Blaugrany" z powodu zapalenia żołądka i jelit zabrakło Szczęsnego. Z kolei Lewandowski zaczął spotkanie na ławce rezerwowych. Jak się okazało, tego dnia nie wszedł na murawę nawet na chwilę.

 

Gospodarze mieli zdecydowaną przewagę, a w 23. minucie trafili do siatki za sprawą Ferrana Torresa. Gol nie został jednak uznany, gdyż we wcześniejszej fazie akcji sędziowie odpowiedzialni za VAR wyłapali spalonego.

 

Barcelona dopięła swego w 70. minucie. Wtedy Raphinha świetnie przymierzył zza pola karnego, wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie.

 

Na cztery minuty przed końcem Brazylijczyk zdobył swoją drugą bramkę.

Barcelona wygrała i umocniła się na pozycji lidera La Liga.


FC Barcelona - Osasuna 2:0 (0:0)

Bramki: Raphinha 70, 86.

 

FC Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi (75 Fermin Lopez), Martin, Balde (88 Christensen) - Eric Garcia, Pedri (88 Bardghji) - Lamine Yamal, Raphinha (88 Casado), Rashford (74 de Jong) - Torres.

 

Osasuna: Herrera - Arguibide (69 Rosier), Boyomo, Catena, Herrando, Bretones - Moncayola, Torro (46 Munoz), Oroz (64 Ruben Garcia) - Munoz (65 Becker), Budimir (65 Raul Garcia).

 

Żółte kartki: Bretones, Munoz, Moncayola.

PAP
