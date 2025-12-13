Gdzie oglądać Cafe Futbol?

W najbliższym magazynie Cafe Futbol rozmówcami Bożydara Iwanowa będą Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń, a gościem specjalnym – Piotr Włodarczyk, były reprezentant Polski oraz były napastnik Legii Warszawa. Eksperci pochylą się nad aktualnym kryzysem klubu przy Łazienkowskiej, omówią jego sytuację po utracie szans na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji oraz zwrócą uwagę na problemy ze skutecznością w ofensywie, które Piotr Włodarczyk – jako były snajper Legii – oceni z perspektywy łowcy bramek.



W programie podsumujemy i przeanalizujemy mecze wszystkich polskich drużyn w 5. kolejce Ligi Konferencji UEFA.

Tradycyjnie to właśnie reporterzy Polsatu Sport przeprowadzą widzów przez boiska naszych pucharowiczów, pokazując kulisy meczów, emocje i najważniejsze komentarze zawodników i trenerów po spotkaniach drużyn. W studiu Cafe Futbol nie zabraknie również zapowiedzi tego, co w przyszłym tygodniu pojawi się na sportowych antenach Polsatu. Eksperci omówią najciekawsze starcia nadchodzącej kolejki Ligi Europy oraz Ligi Konferencji



Transmisja Cafe Futbol w niedzielę 14 grudnia od 11:00 w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.