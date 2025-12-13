Co za weekend Polaka! Kolejny medal w Pucharze Świata

Zimowe

Damian Żurek czasem 1.08,21 zajął drugie miejsce na dystansie 1000 m w zawodach Pucharu Świata w norweskim Hamar. Bezkonkurencyjny ponownie okazał się Amerykanin Jordan Stolz, który pobił rekord toru - 1.07,63.

Łyżwiarz szybki w czapce, goglach i kombinezonie z podniesionymi palcami wskazującymi w górę, wyrażający radość.
fot. Polsat Sport
Damian Żurek

Ta runda PŚ - ostatnia będąca elementem kwalifikacji do igrzysk olimpijskich - jest dla Żurka bardzo udana. W piątek zajął trzecie miejsce na 500 m, za Stolzem i Holendrem Jenningiem De Boo, a tym razem ustąpił już tylko znakomitemu Amerykaninowi.

 

Ósme miejsce zajął Piotr Michalski - 1.08,93, a 18. był Szymon Wojtakowski - 1.09,46.

 

 

W rywalizacji kobiet na tym dystansie na 15. pozycji uplasowała się Karolina Bosiek - 1.16,78. Zwyciężyła Japonka Miho Takagi - 1.14,39. W dywizji B trzecia była Natalia Czerwonka (1.17,18), dziewiąta Iga Wojtasik (1.17,89), 14. Natalia Jabrzyk (1.18,42), a wśród mężczyzn 10. Mateusz Śliwka (1.10,02).

 

W piątek na podium na 500 m stanęła też Kaja Ziomek-Nogal, która zajęła drugie miejsce.

BS, PAP
DAMIAN ŻUREKŁYŻWIARSTWO SZYBKIEZIMOWE
