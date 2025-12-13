Curry wrócił do gry. 39 punktów gwiazdy
Wracający do gry po urazie Stephen Curry zdobył 39 punktów dla Golden State Warriors, ale jego zespół przegrał u siebie z Minnesota Timberwolves 120:127 w piątkowym meczu ligi NBA.
Curry ominął pięć wcześniejszych spotkań Warriors z powodu urazu uda. Po powrocie na boisko rozegrał bardzo dobre spotkanie, do 39 punktów dołożył po pięć asyst i zbiórek. Nie miał jednak wystarczającgo wsparcia ze strony kolegów. Drugim najlepiej punktującym zawodnikiem zespołu z San Francisco był Holender Quinten Post, który zdobył zaledwie 16 punktów.
Timberwolves poradzili sobie z niżej notowanym rywalem, mimo że grali bez swojej gwiazdy Anthony'ego Edwardsa, który ma problem ze stopą. Po stronie gości w piątkowym spotkaniu równo prezentowało się jednak wielu zawodników. Najwięcej punktów zdobył Julius Randle - 27, Francuz Rudy Gobert dołożył 24 pkt i 14 zbiórek, a Donte DiVincenzo 21 pkt.
Drużyna z Minneapolis ma na swoim koncie 16 zwycięstw i dziewięć porażek, co daje jej szóste miejsce w Konferencji Zachodniej. Warriors z bilansem 13-13 są na ósmej pozycji.
Na siedmiu serię porażek zakończyli koszykarze Chicago Bulls. W piątek pokonali na wyjeździe Charlotte Hornets 129:126. Gości do zwycięstwa poprowadził Australijczyk Josh Giddey, który zdobył 26 punktów, z czego sześć w ciągu ostatnich 90 sekundach.
Po stronie Hornets najlepiej zaprezentowali się Kon Knueppel - 33 pkt, oraz Miles Bridges - 32.
Po stronie Hornets najlepiej zaprezentowali się Kon Knueppel - 33 pkt, oraz Miles Bridges - 32.

Bulls z bilansem 10-14 zajmują 11. miejsce w Konferencji Wschodniej. Zespół z Charlotte ma bilans 7-18 i jest jedną pozycję niżej.