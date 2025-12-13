Drugie zwycięstwo z rzędu. Zastal pokonuje Tasomix Rosiek Stal

Trochę lepiej w ten mecz weszli goście, ale dość szybko Jayvon Maughmer doprowadził do wyrównania. Po chwili prowadzenie zielonogórzanom dawał debiutujący Chavaughn Lewis. Spotkanie było jednak bardzo wyrównane, a drużyna mająca przewagę zmieniała się dość często. Ostatecznie po trójce Patricka Cartiera po 10 minutach było 21:16.

Luka Sakota i Trenton Gibson w drugiej kwarcie zbliżali ostrowian do rywali. Po chwili trójka DJ Lastera dawała już im przewagę. Później sytuację ponownie zmieniał Conley Garrison. Do ataku następnie włączył się także Jakub Szumert. To po jego dobitce pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 48:38.

Po przerwie m. in. Ante Brzović i Trenton Gibson zmniejszali straty do sześciu punktów, ale błyskawicznie trójkami reagował na to Andrzej Mazurczak. Po podobnym trafieniu Conleya Garrisona różnica wzrosła do 15 punktów. Co prawda DJ Laster i Mareks Mejeris jeszcze starali się nawiązać rywalizację, ale po 30 minutach było 72:60 dzięki trójce Marcina Woronieckiego.

W czwartej kwarcie niewiele się zmieniało - drużyna trenera Arkadiusza Miłoszewskiego robiła wszystko, aby kontrolować wydarzenia na parkiecie. Kolejne akcje dokładał też Jakub Szumert. Ostatecznie Zastal zwyciężył 98:84.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Chavaughn Lewis z 22 punktami i 3 zbiórkami. W ekipie gości wyróżniał się Trenton Gibson, który zdobył 20 punktów, 6 zbiórek i 3 asysty.

ORLEN Basket Liga - 11. kolejka

Zastal Zielona Góra - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 98:84 (21:16, 27:22, 24:22, 26:24)

Zastal: Chavaughn Lewis 22, Jakub Szumert 17, Andrzej Mazurczak 12, Conley Garrison 11, Patrick Cartier 9, Jayvon Maughmer 8, Marcin Woroniecki 8, Phil Fayne 7, Krzysztof Sulima 4;

Tasomix Rosiek Stal: Trenton Gibson 20, Daniel Gołębiowski 14, Michał Pluta 12, Mareks Mejeris 10, Daniel Laster 9, Quan Jackson 9, Luka Sakota 6, Ante Brzovic 2, Jacek Rutecki 2, Nikodem Czoska 0.

