Grał w Skrze Bełchatów, a teraz wystąpi we Włoszech! Nagły transfer w trakcie sezonu

Rana Verona Volley stanęła w obliczu problemu, gdy urazu doznał Aidan Zingel. Włoski klub musiał znaleźć zastępcę za australijskiego środkowego i rozwiązał wspomnianą sytuację sprowadzając do siebie właśnie Nedeljkovica. Serb od początku tego sezonu reprezentował barwy greckiego Olympiakosu.

- Z radością witamy w grupie zawodnika, który uzupełnia skład, który wyraźnie cierpiał w pierwszych miesiącach zawodów, także z powodu kontuzji Zingela - skomentował dyrektor sportowy Rany Verony, Adi Lami, cytowany w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.



Nedeljković w przeszłości grał między innymi w Cisterna Volley oraz niemieckim VfB Friedrichshafen. Swoje pierwsze siatkarskie kroki za granicą stawiał w PGE Skrze Bełchatów, gdzie już w pierwszym sezonie zdobył z drużyną mistrzostwo kraju. Rok później grał w AZS Częstochowa i powrócił do Serbii reprezentować barwy Spartaka Subotica. Środkowy mierzy 207 centymetrów wzrostu.



Klub z Werony świetnie zainaugurował tegoroczne rozgrywki i zajmuje drugie miejsce w tabeli włoskiej ligi. W składzie Rana występują między innymi Micah Christenson, Darlan Souza czy Noumory Keita.

Polsat Sport