MIRRA Rocky Boxing Night: Wyniki i skróty walk (WIDEO)

Wyniki Rocky Boxing Night i skróty walk:

Kat. bridger (do 101,6 kg) – Nikodem Jeżewski (26-2-1) – Marko Calic (16-2-0) [Walka o pas WBC International w wadze Bridger]

Kat. półciężka (do 79,4 kg) – Kajetan Kalinowski (11-1-0) – Paweł Stępień (20-1-2) [Walka o pas WBC Francophone oraz WBC Baltic w wadze półciężkiej]

Kat. ciężka (powyżej 101,6 kg) – Kacper Meyna (15-1-0) – Maciej Smokowski (7-0-0) [Walka o pas WBC Baltic oraz pas Mistrza Polski w wadze ciężkiej]

Kat. półciężka (do 79,4 kg) – Maksym Miszczenko (10-3-1) – Rafał Dudek (3-2-1)

Kat. ciężka (powyżej 101,6 kg) – Vitalii Burlak (1-0-0) – Jacek Gałązka (3-1-0)

Kat. lekka (do 61,2 kg) – Dominik Harwankowski (14-1-0) – Yilber Fabian Trujillo Herrera (1-1-0)

Kat. cruiser (do 90,7 kg) – Łukasz Puczyński (7-1-1) – Mateusz Rybarski (1-14-0)

Polsat Sport